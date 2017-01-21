Многотысячные марши протеста против Трампа в Европе

"Женский марш" призван привлечь внимание к защите прав женщин, меньшинств и равенству… К вечеру в шествии приняли участие более 100 тысяч участников, люди выразили солидарность с аналогичной акцией, прошедшей в Вашингтоне", — сообщили в соцсетях организаторы акции, отметив, что изначально для участия в шествии зарегистрировались 15 тысяч человек.

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Активисты прошли маршем по всему центру Лондона от посольства США и провели митинг на Трафальгарской площади. Как передает корреспондент РИА Новости, лозунги о правах женщин встречались нечасто – большая часть участников несла плакаты и транспаранты с критикой Трампа: "Трамп – это война", "Трамп – это расизм", "Откажитесь от ненависти, верните политику", "Избавьтесь от Трампа" и подобные. Собравшиеся скандировали лозунги об опасности пребывания нового президента США у власти и недопустимости выхода Британии из ЕС.

"Я не вижу противоречия в том, что марш за права женщин превратился в антитрамповское шествие, так как все мы видели его (Трампа) на экранах много-много лет. Его риторика говорит о том, что он не тот человек, который был бы известен своей терпимостью. Он расист. Помните, что скандал с ложной историей о свидетельстве о рождении Барака Обамы был инициирован именно им? Вот в чем для меня связь между официально объявленной тематикой шествия и Трампом. В мире нет места нетерпимости", — рассказала РИА Новости активист группы проживающих в Британии выходцев из США, представившаяся как Джейми.

В финальном митинге на Трафальгарской площади приняли участие мэр Лондона Садик Хан, его супруга, экс-капитан сборной Англии по регби Крис Робшоу и актриса Ребекка Холл.

Также сообщается, что организаторы протестов в Вашингтоне отказались от проведения марша из-за незапланированно высокой явки. Об этомсообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимного представителя столичных властей.

Первоначально организаторы планировали пройти по городу маршем, но весь предполагавшийся маршрут оказался заблокирован плотной толпой. Организаторы ожидали до 200 тысяч участников, но в данный момент в центре Вашингтона более полумиллиона протестующих, уточняет агентство. В точности подсчитать число собравшихся власти города не могут, поскольку очень низкая облачность затрудняет аэрофотосъемку, которая позволяет более-менее точные оценки.

Как передает корреспондент РИА Новости, людьми заполнена почти вся трехкилометровая Национальная аллея, на которой находятся Белый дом и Капитолий, а также Индепенденс-авеню, по которой планировалось идти маршем.