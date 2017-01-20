Пушков: для уничтожения ИГ Трампу необходима Россия

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Президенту США Дональду Трампу, который ранее назвал своим главным приоритетом уничтожение террористической группировки "Исламское государство", необходима поддержка именно России, а не Украины или Польши, заверил сенатор Алексей Пушков.

"Трамп заявил об уничтожении ИГИЛ как о главном приоритете. В решении этой задачи ему не нужны Варшава, Киев или Вильнюс. Россия — необходима", — написал сенатор в своем Twitter.

Ранее Трамп во время своей избирательной кампании заявлял, что его администрация "будет следовать идее совместной международной коалиции и проведения операций для уничтожения ИГ, международного сотрудничества по пресечению финансирования террористов и расширения обмена разведывательной информацией".

Напомним, в пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа.