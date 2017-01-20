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    Россия

    Пушков: для уничтожения ИГ Трампу необходима Россия

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (561)

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    Как напомнил Пушков, Трамп ранее заявил об уничтожении ИГИЛ как о главном приоритете. По мнению сенатора, в решении этой задачи Трампу не нужны Варшава, Киев или Вильнюс, ему нужна Россия.
    Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Президенту США Дональду Трампу, который ранее назвал своим главным приоритетом уничтожение террористической группировки "Исламское государство", необходима поддержка именно России, а не Украины или Польши, заверил сенатор Алексей Пушков.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    "Трамп заявил об уничтожении ИГИЛ как о главном приоритете. В решении этой задачи ему не нужны Варшава, Киев или Вильнюс. Россия — необходима", — написал сенатор в своем Twitter.

    Ранее Трамп во время своей избирательной кампании заявлял, что его администрация "будет следовать идее совместной международной коалиции и проведения операций для уничтожения ИГ, международного сотрудничества по пресечению финансирования террористов и расширения обмена разведывательной информацией".

    Напомним, в пятницу, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа.

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