Якубин: украинские политики устроили "ярмарку тщеславия" к инаугурации Трампа

"Даже те, кто раньше говорил, что никогда Трамп не будет президентом, они уже едут показать, что "они с Трампом", — отметил Якубин во время традиционного пятничного круглого стола "Политические итоги недели" в редакции РИА Новости Украина.

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Кроме того, политолог добавил, что для администрации Трампа вопрос Украины не будет приоритетным, в целом ключевых переговоров по Украине стоит ожидать через несколько недель, а курс Трампа по Украине будет определяться уже весной.

Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс. В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа.

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