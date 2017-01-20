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    Якубин: украинские политики устроили "ярмарку тщеславия" к инаугурации Трампа

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (561)

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    Политолог Алексей Якубин назвал "десант" украинских политиков в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа "ярмаркой тщеславия, желанием быть на стороне сильного".
    РИА Новости Украина

    "Даже те, кто раньше говорил, что никогда Трамп не будет президентом, они уже едут показать, что "они с Трампом", — отметил Якубин во время традиционного пятничного круглого стола "Политические итоги недели" в редакции РИА Новости Украина.

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    Кроме того, политолог добавил, что для администрации Трампа вопрос Украины не будет приоритетным, в целом ключевых переговоров по Украине стоит ожидать через несколько недель, а курс Трампа по Украине будет определяться уже весной.

    Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс. В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа.

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