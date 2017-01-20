Трамп прекратит сокращение численности вооруженных сил - Белый дом

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп прекратит сокращение численности ВС США, говорится в изложении программы новой администрации на сайте Белого дома.

"Мы восстановим американские вооруженные силы. Наш флот сократился с более чем 500 кораблей в 1991 году до 275 в 2016. Наши ВВС примерно на треть меньше, чем в 1991 году. Президент Трамп намерен обратить вспять эту тенденцию, потому что он знает, что наше военное доминирование не должно ставиться под вопрос", — говорится в документе.

Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа.

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