Меланья Трамп выбрала для инаугурации одежду от Ральфа Лорена

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Меланья Трамп выбрала для инаугурации своего супруга, который в пятницу примет президентскую присягу, голубой костюм от американского дизайнера Ральфа Лорена, которого также предпочитает проигравшая на выборах Хиллари Клинтон.

Меланья Трамп, которая станет второй в истории иммигранткой на посту первой леди Америки, отдает предпочтение Ральфу Лорену не впервые: она была в нарядах этого дизайнера на последних перед выборами телевизионных дебатах и в ночь выборов.

Демократ Хиллари Клинтон, проигравшая на выборах Трампу, также известна благосклонностью к нарядам этой марки. СМИ еще в октябре прочили Ральфу Лорену пост "главного дизайнера страны" в случае победы Клинтон.

На инаугурацию без пяти минут первая леди выбрала нежно-голубой комплект из платья с юбкой-карандашом до колена и укороченного пиджака-кокона с рукавом три четверти и стоячим воротником. Его дополняют высокие перчатки в цвет и однотонные туфли на высокой шпильке. Волосы бывшей модели Меланьи Трамп забраны в элегантный французский узел. Раньше в ходе предвыборной кампании она практически всегда появлялась на публике с распущенными волосами.

Образ будущей первой леди напоминает легендарную Жаклин Кеннеди, супругу 35-го президента США. Стиль наряда, выбранный для этого исторического дня, отмечают знатоки моды, напоминает костюмы, созданные любимым дизайнером Кеннеди Олегом Кассини.

Как сообщает издание Vogue, проигравшая на выборах демократ Хиллари Клинтон, по различным сведениям, тоже собиралась присутствовать на инаугурации в одежде от Ральфа Лорена.

Клинтон прибыла на церемонию инаугурации в брючном костюме цвета слоновой кости, авторство которого пока не сообщалось

Напомним, церемонию инаугурации открыл председатель инаугурационного комитета сенатор Рой Блант, который отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому тексту, который в 1789 году произносил первый президент США Джордж Вашингтон.

"Мы делаем это каждые четыре года, и это пример для демократий по всему миру", — сказал Блант.

Затем молитву прочитал Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимати Долан и представители других христианских номинаций, а также раввин. Кроме того, выступает мормонский хор.

Трамп сменит Обаму на посту президента в полдень по местному времени (19.00 по Киеву), принеся присягу главы государства.

Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

А, по данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

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Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит во Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву проходит инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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