Прием и ужин перед инаугурацией Дональда Трампа

В пятницу, 20 января, в США — "день инаугурации". Именно 20 января принимают присягу все президенты Америки, начиная с 1933 года, когда внесли соответствующее изменение в конституцию США.
Инаугурация Дональда Трампа, 45-го президента США, состоится сегодня в полдень (около 19:00 по киевскому времени). В это время завершится срок полномочий Барака Обамы. Торжества обойдутся примерно в $200 миллионов.
Накануне вечером проходило одно из самых дорогих по стоимости билета мероприятие — это был ужин с Дональдом Трампом для тех людей, которые инвестировали в избирательную кампанию — в его избирательную кампанию, в избирательную кампанию Республиканской партии, ближайшего окружения, и тех, кто мог себе позволить 100-300 тысяч долларов вклада в подобный ужин.
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