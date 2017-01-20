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    Прием и ужин перед инаугурацией Дональда Трампа

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (523)

    (обновлено: )43120
    Избранный президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп и вице-президент Майк Пенс с супругой Карен Пенс во время приема и ужина в Union Station в Вашингтоне
    Избранный президент Дональд Трамп приветствует спикера Палаты представителей Пола Райана и других гостей приема и ужина перед инаугурацией
    Избранный президент Дональд Трамп приветствует гостей приема и ужина перед инаугурацией в Вашингтоне
    Финансовый директор Комитета Республиканской партии Льюис Айзенберг прибыл для участия в ужине в Union Station в преддверии 58-й инаугурации президента в Вашингтоне
    Прием и ужин в Union Station в преддверии 58-й инаугурации президента США в Вашингтоне
    Кен Лангоне, один из основателей Home Depot, прибыл на ужин в Union Station в преддверии 58-й инаугурации президента в Вашингтоне
    Избранный президент США Дональд Трамп целует руку менеджеру его предвыборной кампании Келлиен Конвея на ужине перед инаугурацией в Union Station в Вашингтоне
    Дональд Трамп с супругой Меланией на ужине перед инаугурацией в Union Station в Вашингтоне
    Вице-президент Майк Пенс произносит тост на ужине перед инаугурацией Дональда Трампа в Вашингтоне
    Избранный президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп и вице-президент Майк Пенс с супругой Карен Пенс во время приема и ужина в Union Station в Вашингтоне
    Избранный президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп и вице-президент Майк Пенс с супругой Карен Пенс во время приема и ужина в Union Station в Вашингтоне
    MANDEL NGAN / AFP
    Избранный президент Дональд Трамп приветствует спикера Палаты представителей Пола Райана и других гостей приема и ужина перед инаугурацией
    Избранный президент Дональд Трамп приветствует спикера Палаты представителей Пола Райана и других гостей приема и ужина перед инаугурацией.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Избранный президент Дональд Трамп приветствует гостей приема и ужина перед инаугурацией в Вашингтоне
    Избранный президент Дональд Трамп приветствует гостей приема и ужина перед инаугурацией в Вашингтоне.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Финансовый директор Комитета Республиканской партии Льюис Айзенберг прибыл для участия в ужине в Union Station в преддверии 58-й инаугурации президента в Вашингтоне
    Финансовый директор Комитета Республиканской партии Льюис Айзенберг прибыл для участия в ужине в Union Station в преддверии 58-й инаугурации президента в Вашингтоне
    REUTERS Joshua Robertd
    Прием и ужин в Union Station в преддверии 58-й инаугурации президента США в Вашингтоне
    Прием и ужин в Union Station в преддверии 58-й инаугурации президента США в Вашингтоне
    REUTERS Jonathan Ernst
    Кен Лангоне, один из основателей Home Depot, прибыл на ужин в Union Station в преддверии 58-й инаугурации президента в Вашингтоне
    Кен Лангоне, один из основателей Home Depot, прибыл на ужин в Union Station в преддверии 58-й инаугурации президента в Вашингтоне
    REUTERS Joshua Roberts
    Избранный президент США Дональд Трамп целует руку менеджеру его предвыборной кампании Келлиен Конвея на ужине перед инаугурацией в Union Station в Вашингтоне
    Избранный президент США Дональд Трамп целует руку менеджеру его предвыборной кампании Келлиен Конвея на ужине перед инаугурацией в Union Station в Вашингтоне
    REUTERS Jonathan Ernst
    Дональд Трамп с супругой Меланией на ужине перед инаугурацией в Union Station в Вашингтоне
    Дональд Трамп с супругой Меланией на ужине перед инаугурацией в Union Station в Вашингтоне
    MANDEL NGAN / AFP
    Вице-президент Майк Пенс произносит тост на ужине перед инаугурацией Дональда Трампа в Вашингтоне
    Вице-президент Майк Пенс произносит тост на ужине перед инаугурацией Дональда Трампа в Вашингтоне
    REUTERS Yuri Gripas

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    Избранный президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп и вице-президент Майк Пенс с супругой Карен Пенс во время приема и ужина в Union Station в Вашингтоне

    В пятницу, 20 января, в США — "день инаугурации". Именно 20 января принимают присягу все президенты Америки, начиная с 1933 года, когда внесли соответствующее изменение в конституцию США.

    Инаугурация Дональда Трампа, 45-го президента США, состоится сегодня в полдень (около 19:00 по киевскому времени). В это время завершится срок полномочий Барака Обамы. Торжества обойдутся примерно в $200 миллионов.

    Накануне вечером проходило одно из самых дорогих по стоимости билета мероприятие — это был ужин с Дональдом Трампом для тех людей, которые инвестировали в избирательную кампанию — в его избирательную кампанию, в избирательную кампанию Республиканской партии, ближайшего окружения, и тех, кто мог себе позволить 100-300 тысяч долларов вклада в подобный ужин.

    Смотрите также: Трампа и зрелищ: концерт, посвященный инаугурации нового президента США

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