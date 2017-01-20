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    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Прямая трансляция

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    Вашингтон. Инаугурация Трампа (552)

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    Дональд Трамп сменит Барака Обаму на посту президента США в полдень по местному времени (19.00 по Киеву), принеся присягу главы государства. Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.
    канал RT в YouTube

    Избранный президент США Дональд Трамп и уходящий президент США Барак Обама с семьями прибыли на церемонию инаугурации у Капитолия США, передает корреспондент РИА Новости.

    Трамп сменит Обаму на посту президента в полдень по местному времени (19.00 по Киеву), принеся присягу главы государства.

    Барак Обама и Дональд Трамп с супругами у входа в Белый дом
    канал ABC News в YouTube
    Передача власти в Белом доме

    В пятницу, 20 января, в Вашингтоне проходит инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа.

    Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

    А, по данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

    В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

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    Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит во Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.

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    Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву состоится инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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