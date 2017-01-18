Трамп перед инаугурацией: судебный иск, катастрофический рейтинг, протесты

РИА Новости Украина

Иск американки Саммер Зервос, обвиняющей Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, является частью "политики тотальной войны", которую демократы ведут против нового президента США, считает эксперт Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Подобные иски являются беспрецедентными, потому что раньше в США не было принято судиться с действующими президентами. Важно и то, что Трамп вступает в должность с минимальным рейтингом среди всех предыдущих президентов США. Все это значительно затруднит его работу на посту.

В октябре прошлого года на специально организованной пресс-конференции Саммер Зервос в присутствии адвоката заявила, что столкнулась с неприятной ситуацией в 2007 году после участия в телешоу Трампа "Ученик" (The Apprentice). По словам Зервос, Трамп пригласил ее якобы для обсуждения возможной работы, но привел в бунгало, где попытался склонить ее к интимной близости.

Во вторник адвокат Зервос Глорией Олред заявил, что его клиентка подала иск против Трампа, пишет газета Daily Beast. В иске говорится о том, что Трамп должен либо признать свое "неподобающее поведение", или же опротестовать это в суде.

"Я не сомневаюсь, что это часть той политики, которую можно назвать политикой тотальной войны с администрацией Трампа. Ее в ближайшее время, по крайней мере, до следующих промежуточных выборов, демократы будут вести с администрацией Трампа и лично с президентом", — считает американист Владимир Васильев, сообщают РИА Новости.

По его прогнозу, такая борьба против Трампа "будет идти на всех уровнях" — как на поле общественного мнения, так и в рамках законотворческого процесса на Капитолийском холме, где демократы будут консолидировано выступать против социально-экономической и внешней политики Трампа.

Васильев напомнил, что раскол в американском обществе начался несколько лет назад – с приходом к власти кандидата Демократической партии Барака Обамы.

"Когда Обама пришел к власти, он был встречен в штыки правоконсервативной Америкой, "белой" Америкой. Для нее сам факт прихода первого чернокожего президента было покушением на основы американского образа жизни", — констатирует эксперт.

В ответ республиканцы стали апеллировать к народу, проводя акции протеста против Обамы и создавая "Движение чаепития" (Tea Party movement).

"Собственно, кульминацией этого движения было выдвижение Трампа. Он пришел естественно и закономерно именно как результат этого анти-обамовского движения", — считает эксперт.

Теперь маятник качнулся в обратную сторону – протест против президента-республиканца начали американские демократы.

"Демократы, учитывая факт, что Трамп является всеамериканским аллергеном, начинают мощную кампанию по блокировки его деятельности, по его дискредитации, делигитимизации, имея в перспективе и промежуточные выборы 2018 года, и президентскую выборную кампанию через четыре года", — считает эксперт.

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Он обратил внимание, что все эти события являются продолжением предвыборной кампании.

"Предвыборная кампания идет нон-стоп. Она будет идти и дальше и примет различные формы: формы протестов, формы дискредитации в СМИ, выброс компромата и публикация каких-то фильмов, в том числе и продолжение этих исков. Я думаю, что эти иски проплачены демократами, понятно, что походы по судам, которые являются вещами дорогостоящими, они как раз имеют целью делигитимизацию Трампа и привлечь внимание американской общественности", — считает эксперт.

"Если этот процесс ни к чему не приведет, можно устроить другие иски. Создавать могучую мощную питательную среду для всех видов анти-трамповского движения. Смысл их всегда простой: Трамп "не наш" или "не мой президент". Это уже было с Обамой, который расколол Америку на две части. Но до периода Обамы Америка все-таки была что президент – он президент всех американцев. А сегодня складывается ситуация, что президент является президентом только той части страны, которая за него голосовала, другая часть его не воспринимает. И дальше мы будем свидетелями наступления или будораживания общественного мнения", — прогнозирует он.

При этом, считает Васильев, судебных перспектив у иска Саммер Зервос нет, но он создает интересный прецедент – раньше в США не было принято судиться с действующим президентом: "Перспективы его практически равны нулю, потому что никаких доказательств представлено быть не может, у Трампа хорошие адвокаты. Но сам факт исков к президенту страны – создать беспрецедентную ситуацию в Америке, когда иски какие-то предъявляются главе государства. Я не помню, чтобы в Америке действующему главе государства предъявлялись такого рода иски, в этом плане президент, как и английская королева, неприкасаемые фигуры".

При этом этот раскол в американском обществе может в перспективе привести к каким-то серьезным потрясениям, например, к массовым акциям протеста.

"Это уже будет связано с реализацией программы Трампа. Трамп в ближайшие сто дней выдвинет конкретные планы реализации своей социально-экономической программы, налоговой реформы, программы демонтажа системы всеобщего медицинского страхования, и тогда начнутся очень серьезные проблемы. Речь идет о серьезных сокращениях социальных расходов, это уже затрагивает интересы десятков или сотен миллионов американцев. Когда эта часть Америки почувствует это в своем кармане… это является мощным фактором провоцирования протестного движения в стране", — предупреждает эксперт.

Он напомнил так, что именно предшественник Трампа расширял социальные программы, подпитывая политическую базу демократов.

"Социальные расходы при Обаме росли, и росли большими темпами, социальный мир в стране покупался за счет федерального бюджета", — напомнил эксперт.

К чему это приведет, прогнозировать пока сложно, потому что в истории США трудно подобрать какие-то аналогии на этот счет.

"У нас нет большого прецедента, но это может помешать (управлять Трампу страной)", — считает эксперт.

Он обратил также внимание, что впервые за многие десятилетия к власти в США приходит политик со столь низким рейтингом.

"Если посмотреть на опросы общественного мнения, то Трамп вступает в должность президента, имея в два раза степень общественной поддержки меньше, чем скажем Обама. Это американский президент, степень поддержки которого на начальный момент его деятельности является минимальной за всю историю. Раньше новый президент всегда имел поддержку в 60-70 процентов. У Трампа нет этого запаса прочности, это важнейший фактор, который может оказать влияние на его деятельность во всех направлениях", — обратил внимание Васильев.

В то же время у Дональда Трампа есть мощный козырь – его бойцовский характер.

"У Трампа есть напор, есть стремление стенки пробивать – это тоже надо иметь ввиду. Трамп как американский футболист, он работает на прорыв. А вот во что это выльется, на сегодня сказать сложно. В Америке складывается неординарная ситуация, которая затрудняет прогнозы. Но перед Трампом стоят исключительно сложные задачи", — считает эксперт.