Доллар подешевел к мировым валютам перед началом инаугурации Трампа

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Курс доллара к ряду мировых валют в пятницу снижался в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.41 индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,10%, до 101,07 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0678 доллара за евро с 1,0665 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 115,05 иены за доллар со 114,86 иены на прошлых торгах.

Инвесторы с опасением ожидали инаугурации Трампа. В ходе предвыборной кампании его риторика в адрес ряда стран-партнеров США была жесткой. В частности, он обвинял Китай в валютных манипуляциях и проведении враждебной торговой политики, а также обещал построить стену на границе с Мексикой за счет самой Мексики и ввести дополнительные налоги для компаний, уводящих рабочие места в другие страны.

С другой стороны, заявленная Трампом бюджетно-налоговая политика предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов, что должно способствовать ускорению инфляции и более быстрому повышению ставок ФРС США. Трамп также обещал увеличить занятость населения Соединенных Штатов.

Помимо этого, ранее на неделе Трамп в интервью газете The Wall Street Journal сказал о том, что считает сейчас доллар слишком сильным, причем политик связал это в том числе с тем, что Китай удерживает курс юаня на низком уровне.

"Валютные трейдеры выражают опасения по поводу возможных новых высказываний о долларе", — сказал руководитель валютной стратегии в Saxo Bank Джон Харди (John Hardy) газете The Wall Street Journal.