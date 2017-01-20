Порошенко поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаем успеха в выполнении благородных целей, указывающих путь свободному миру", — написал Порошенко в своем аккаунте в Twitter.

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Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия в Вашингтоне. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

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