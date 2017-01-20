наверх
20.01.201719:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (552)

    (обновлено: )7202
    Президент Украины Петр Порошенко пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу "успеха в выполнении благородных целей, указывающих путь свободному миру".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США.

    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
    канал RT в YouTube
    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Прямая трансляция

    "Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаем успеха в выполнении благородных целей, указывающих путь свободному миру", — написал Порошенко в своем аккаунте в Twitter.

    Читайте также — Трамп перед инаугурацией: судебный иск, катастрофический рейтинг, протесты

    Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия в Вашингтоне. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс. 

    Смотрите также: Прием и ужин перед инаугурацией Дональда Трампа

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Обама и Трамп покидают Белый дом
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Денежные купюры гривны Украины
    Экономика Украины. Падение гривны