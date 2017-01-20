Дональд Трамп вступил в должность президента США

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

В пятницу, 20 января, в Вашингтоне проходит инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа. Всего на инаугурации ожидается около 1 млн зрителей.

В ходе церемонии Трамп станцует с супругой Меланией под хит Фрэнка Синатры "My Way", которую исполнит американская джазовая певица Эрин Боэме.

Смотрите также: Прием и ужин перед инаугурацией Дональда Трампа

Обама покидает Белый дом в последний раз. Сразу после вступления Трампа в должность в полдень по местному времени он улетит на вертолете на военно-воздушную базу Эндрюс, а оттуда вылетит во Калифорнию, где намерен провести отпуск. Как сообщила газета New York Times, во время церемонии инаугурации около 100 человек вывезут оставшиеся вещи Обамы из Белого дома и доставят туда вещи Трампа. К вечеру пятницы Белый дом должен быть готов к проживанию Трампа.

Читайте также — Трамп перед инаугурацией: судебный иск, катастрофический рейтинг, протесты