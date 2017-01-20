Рейтинг популярности Трампа побил очередной антирекорд – опрос

Nicholas Kamm / AFP

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Рейтинг популярности избранного президента США Дональда Трампа побил очередной антирекорд – он пользуется одобрением чуть более трети американцев, свидетельствует опрос телеканала Fox News, опубликованный за несколько часов до начала церемонии инаугурации.

По данным исследования, лишь 37% респондентов оценивает будущего президента положительно, в то время как 57% опрошенных склонны оценивать его негативно.

По данным опроса компании Gallup, опубликованном ранее на этой неделе, рейтинг популярности Трампа перед инаугурацией является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность.

Опрос проводился 15-18 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 3%.