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    Рейтинг популярности Трампа побил очередной антирекорд – опрос

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (552)

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    По данным исследования, опубликованных за несколько часов до начала церемонии инаугурации, лишь 37% респондентов оценивает будущего президента положительно, в то время как 57% опрошенных склонны оценивать его негативно.
    Дональд Трамп с супругой у входа в церковь
    Nicholas Kamm / AFP

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Рейтинг популярности избранного президента США Дональда Трампа побил очередной антирекорд – он пользуется одобрением чуть более трети американцев, свидетельствует опрос телеканала Fox News, опубликованный за несколько часов до начала церемонии инаугурации.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    По данным исследования, лишь 37% респондентов оценивает будущего президента положительно, в то время как 57% опрошенных склонны оценивать его негативно.

    По данным опроса компании Gallup, опубликованном ранее на этой неделе, рейтинг популярности Трампа перед инаугурацией является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность.

    Опрос проводился 15-18 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 3%.

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