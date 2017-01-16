Рейтинг популярности Трампа перед инаугурацией бьет антирекорды

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Рейтинг популярности избранного президента США Дональда Трампа перед инаугурацией является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup.

По данным исследования, лишь 40% американцев относятся к будущему президенту с одобрением. Аналогичный опрос, проведенный за несколько дней до вступления в должность ныне уходящего президента США Барака Обамы, показал, что к нему испытывали пиетет 78% американцев. Рейтинг популярности Джорджа Буша-младшего перед инаугурацией находился на уровне 62%, Билла Клинтона – 66%.

Опрос проводился 4-8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 4%.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.