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    Рейтинг популярности Трампа перед инаугурацией бьет антирекорды

    Тема:

    Смена власти в США (443)

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    По данным исследования, проведенного компанией Gallup, лишь 40% американцев относятся к будущему президенту США Дональду Трампу с одобрением. Опрос проводился 4-8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет.
    Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Рейтинг популярности избранного президента США Дональда Трампа перед инаугурацией является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup.

    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
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    По данным исследования, лишь 40% американцев относятся к будущему президенту с одобрением. Аналогичный опрос, проведенный за несколько дней до вступления в должность ныне уходящего президента США Барака Обамы, показал, что к нему испытывали пиетет 78% американцев. Рейтинг популярности Джорджа Буша-младшего перед инаугурацией находился на уровне 62%, Билла Клинтона – 66%.

    Опрос проводился 4-8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 4%.

    Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.

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