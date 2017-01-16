Украина: последнее слово Байдена, первое слово Трампа

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Команда избранного президента США Дональда Трампа уже собрала для мероприятий, посвященных его инаугурации, которая состоится 20 января, рекордные 90 миллионов долларов.

Уточняется, что комитет по сбору средств установил лимит пожертвований: для компаний и корпораций — один миллион долларов, для физических лиц — без ограничений.

Пока мир ожидает инаугурации Трампа, в Украину прибыл пока еще действующий вице-президент США Джо Байден. В Киеве у него запланированы двусторонние встречи с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Отношения Украины с прошлой и пришедшей властью в США, актуальность украинского вопроса для администрации Трампа, прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

Визит Байдена имеет скорее ритуальный характер, подчеркнуть в очередной раз поддержку Украины? Либо стоит ожидать от него каких-то конкретных результатов?

— Очень интересно во всем этом вопросе, почему такое пристальное внимание в украинской ленте новостей обратили внимание на эту поездку. Вы правильно сказали, это может быть много чем — и ритуальным, и что-то будут передавать, проверить, не знаю, в Киево-Печерскую Лавру сходить. Есть очень много нюансов. Последние дни на официальном посту, бесплатный билет в Киев. Понимаете, мы начинаем, действительно, гадать на кофейной гуще, зачем он приехал. Тенденция очень четко видна — меняется кабинет, соответственно, приезд фигуры из бывшего кабинета может, прежде всего, нести некие инструкции, некое видение дальнейшей модели сотрудничества, набор ориентиров, которые помогли бы выстроить, сохранить преемственность отношений между Украиной и США. Тем более, это приурочено еще к 25-летию дипломатических отношений между Украиной и США. В официальном коммюнике говориться о том, что данная встреча связана с подтверждением открытости Америки по отношению к Украине, к поддержке демократических преобразований, как всегда, такой официальный контекст. Но, по большому счету, самое разумное, предположить — это все-таки приезд дает возможность как-то сохранить преемственность, континуальность отношений, несмотря на смену кабинета. А остальное, что может быть у Джо Байдена в Украине, тем более, что он долго курировал это направление, все, что угодно. Вплоть, до посещение Киево-Печерской Лавры…

Украинские политики совершили ошибку во время избирательной кампании, четко поддержав одну из сторон, и эта сторона проиграла. Учтены ли эти уроки? Не повторим ли мы эту ошибку, например, во время визита Джозефа Байдена?

— Честно говоря, согласен с вами, что на это стоит обратить внимание, но я достаточно скептически отношусь к способности правящей группы в Украине вообще адекватно понимать международные отношения. Отнюдь не какие-то измышления и какие-то умозаключения, а конкретная реакция на конкретные действия. По поводу того, что Украина может опять испортить отношения, я бы хотел сказать, что за 2016 год достаточно четко сформировалось международное отношение у разных стран, в том числе и США, к Украине, к тому, что тут происходит. Достаточно уже без каких-то ожиданий, без каких-то разочарований, достаточно прагматический взгляд. Поэтому мне кажется, что это уже, в любом случае, не будет той ложкой дегтя в бочке демократического меда, которая ухудшит отношение к Украине, оно уже сформировалось у Трампа достаточно хорошо, и она просто детализируется.

Но вот то, что существует потребность все-таки и правящей группы в Украине более адекватно оценивать то, что происходит в мире, давать четкое понимание, прежде всего, себе в том, как нужно выстраивать грамотную стратегию для того, чтобы все-таки продвигать наши национальные интересы. Вот это вопрос кричащий. Но на это нужно четко, действительно, обратить внимание. И как раз, может быть, какое-то грамотное общение, грамотный дискурс, который может возникнуть при встрече с тем же Джо Байденом в медийном пространстве, может быть в экспертном пространстве, то, конечно, это могло бы как-то все-таки показать некую способность правящей группы в Украине как-то адекватно относиться к таким вещам, как выстраивание отношений с крупнейшими, ключевыми фигурами международных отношений. Надо тут смотреть, что целый каскад потом идет стран, в которых меняется власть, приходят новые люди, новые кабинеты, с которыми нужно выстраивать отношения.

В администрации Дональда Трампа, как вы считаете, кто будет заниматься украинскими вопросами? REUTERS Yuri Gripas Последние напутствия. Визит Байдена в Украину

— Во-первых, мне кажется, что мы видим тенденцию централизации сейчас власти в США. Видно, что Трамп будет стараться ключевые моменты курировать, несмотря на некомпетенцию, в которой его постоянно обвиняют, он будет достаточно детально с помощью своих советников, определенных близких ему людей, будет входить в детальное понимание всего, чего он только может. В том числе, и ситуации в отношениях между Украиной и РФ. Потому что относительно РФ сейчас у Трампа постоянно достаточно неоднозначные высказывания, но, в принципе, этот фокус очень важен. Тут уже предложения есть и по ядерному разоружению. Значит, Украина попадает в фокус интересов Трампа однозначно. Но вот тут есть еще один тонкий момент, Госдеп Госдепом, но огромную роль играет всегда, и это правильно, посольство США в любой стране, в том числе и в Украине. Первичной точкой отсчета, формирования, будет посольство, это та информация, тот посыл, который будет давать посольство. И тут надо выстраивать отношения и с послом очень грамотно опять же, потому что пристальное будет внимание. Соответственно, и в Госдепартаменте, и в ближайшем окружении Трампа, нужно проводить комплексную работу, не ориентироваться исключительно на одну какой-то элемент системы.

Дональд Трамп заявлял о планах уволить более 50 послов, которые были назначены Бараком Обамой, так называемые политические послы. Ожидаете ли вы смены посла в Украине?

— Я сказал о ключевом значении посольства, вне зависимости, какая фигура будет присутствовать. Почему? Мне кажется, что в данном случае назначение в Украину будет очень серьезное, потому что тут должен сидеть эксперт, который очень хорошо понимает украинскую политику, украинские все нюансы, так и контекст взаимоотношений с РФ и с Европой. В данном случае, скорее всего, назначение будет не по причине поставить своего только человека, а по причине поставить достаточно эффективного человека, который мог бы под другим углом увидеть то, что недосмотрело предыдущее посольство.

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Ранее дипломат Василий Филипчук в эфире ГС заявил, что жесткие требования возвращения в США ряда послов отражают всю ненормальность, которая сейчас царит в стране относительно передачи власти от Обамы Трампу.