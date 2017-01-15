Последние напутствия. Визит Байдена в Украину

Владимир Матвеев

В ходе визита в Украину вице-президент США Джозеф Байден призовет Киев более эффективно внедрять реформы в условиях новой политической среды и пообещает поддержку Демократической партии, как минимум в Конгрессе.

Вице-президент США Дж. Байден перед своей отставкой посетит 16-18 января Украину и Давос, Швейцария, сообщил Белый дом. В Швейцарии уходящий вице-президент США посетит Всемирный экономический форум, а также примет участие в ряде двусторонних встреч.

В Украине Дж. Байден встретится 16 января с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. "Визит вице-президента США в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку — независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности", — сообщает официальный сайт посольства США в Киеве.

Предполагается, что в ходе встреч в Киеве Дж. Байден также заверит Порошенко в поддержке, как минимум, со стороны демократов в Конгрессе после того, как избранный президент Трамп официально приступит к своим обязанностям 20 января.

По мнению экспертов, Дж. Байден, которого считают неофициальным куратором постмайданной власти, также даст Порошенко некоторые рекомендации, как правильно работать с новой администрацией США.

В свою очередь, для украинской стороны очень важно понять, что способны реально сделать демократы и другие оппоненты президента Трампа в Конгрессе в будущем.

Ранее Порошенко и Байден скоординировали в ходе телефонного разговора действия по поддержке Украины в контексте программы сотрудничества с Международным валютным фондом, обсудили ситуацию в Донбассе и др.

По мнению экс-посла США, директора Евразийского центра им. Дину Патрисиу "Атлантического совета" Джона Хербста, "по мере сил в качестве вице-президента, полномочия которого завершаются, Байден хотел бы усложнить для новой администрации возможность продать Украину (конечно, мы не знаем, станет ли это политикой новой команды)".

"Вероятно, трения между Капитолийским холмом и новой администрацией США по российскому вопросу сохранятся. Грэм и Маккейн присоединились к демократам, предлагая постановление о новых санкциях в отношении России", — сообщает The Wall Street Journal.

"Барак Обама шаг за шагом пытается вставить Д. Трампу палки в колеса", — сообщает датское издание Politiken. Администрация Обамы перед уходом наштамповала немало законов, которые идут в разрез с заявлениями и планами избранного президента США Д. Трампа, что затруднит работу его Администрации.

В этом контексте президент США Трамп намерен отменить примерно 60-70 процентов указов Барака Обамы, что может также привести к волнениям и демонстрациям в ряде штатов сторонников Обамы, которые выступают против идей и планов президента Трампа.

Так, тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает ВВС. "Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране", — сказал агентству Reuters организатор акции Дэвид Терстон.

На следующий день после инаугурации президента США Д. Трампа 21 января, во многих городах, в частности в Вашингтоне пройдут демонстрации "Марш женщин" против планов Трампа, сообщает Ace Showbiz.

В Украине с тревогой ждут инаугурации 45-го президента США Трампа и тех изменений, которые следует ожидать в политике Вашингтона по отношению к России и Украине.

Ставки официального Киева были сделаны на победу в президентских Клинтон, и украинские высокопоставленные чиновники и политики позволяли себе критические и даже дискредитирующие посты и высказывания в адрес Трампа. Некоторые из таких чиновников, после победы Трампа "затирали" такие посты в соцсетях.

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Согласно расследованию Politico, чиновники украинского правительства помогали Клинтон подорвать позиции Трампа, публично ставя под сомнение его пригодность занимать высокую должность.

В связи с этим, после выборов переходная администрация Трампа отказывается вести разговор с дипломатами, политиками и чиновниками официального Киева.

Дж. Байден вступил в должность одновременно с Обамой 20 января 2009 года. После ухода с должности он намерен продолжить политическую деятельность в рядах Демократической партии США.