наверх
16.01.201711:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.50+ 0.40
  • USD27.67+ 0.42
Рубрики
Ещё
    Видео

    Пресс-конференция Порошенко и Байдена. Прямая трансляция

    Тема:

    Прощальный визит Байдена в Украину (13)

    (обновлено: )0
    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник проводят совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. Смотрите прямую трансляцию брифинга.
    Канал "112 Украина" в Youtube

    Ранее Байден провел встречу с главой Кабмина Украины Владимиром Гройсманом.

    Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день позже. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит вице-президента в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку — независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.

    Читайте также: Последние напутствия. Визит Байдена в Украину

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Джозеф Байден и Владимир Гройсман 16 января 2017 года
    Прощальный визит Байдена в Украину
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Обмен валют
    Экономика Украины. Падение гривны
    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    Смена власти в США