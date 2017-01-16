Продолжение реформ обеспечит Украине международную поддержку – Байден

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Продолжение реформ обеспечит Украине поддержку международного сообщества, заявил в понедельник вице-президент США Джозеф Байден.

В понедельник Байден провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

"Если Украина продолжит реформы, она обеспечит поддержку и единство международного сообщества. Но вы знаете, что никто не может выполнить трудную работу кроме вас. Нужно поставить общее благо выше мелких интересов и разбирательств. Это касается всех — депутатов, судей, представителей СМИ и общественности. Каждый из вас должен ответить на вызов истории и построить объединенную, демократическую Украину, которая сможет выдержать испытания временем", — цитирует слова Байдена УНИАН.

Он также отметил успехи правительства Украины в восстановлении экономики.

"Но впереди еще много работы, чтобы Украина реализовала свой потенциал. Продолжайте сотрудничество с МВФ для обеспечения устойчивости экономики, продолжайте очищение банковской системы, внедряйте реформы в энергосекторе, чтобы исключить зависимость от российского газа, работайте над приватизацией госкомпаний, работайте над деловым климатом, чтобы сделать Украину привлекательной для инвестиций", — добавил американский политик.

Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день позже. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит вице-президента в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку — независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.

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