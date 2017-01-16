Порошенко встретится с Байденом в понедельник в Киеве

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден проведут встречу в понедельник, 16 января, после чего в 10:30 сделают совместное заявление. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

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Отмечается, что церемония встречи в Доме Городецкого на ул.Банковой начнется в 8:45.

Ранее сообщалось, что из-за изменений в графике вице-президент США Джо Байден прибыл в Украину с визитом не в воскресенье, 15 января, как ожидалось, а в понедельник.

Как сообщалось вице-президент США Джозеф Байден приветствовал действия властей Украины по укреплению финансовой стабильности в стране.