Посольство США подтвердило перенос визита Байдена в Киев

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Посольство США в Украине подтвердило, что вице-президент США Джо Байден перенес свой визит в Киев на 16 января.

Ранее СМИ сообщили, что Байден перенес визит в Украину на 16 января.

"В понедельник, 16 января 2017 года, вице-президент Джо Байден прибудет в Киев", — говорится в сообщении пресс-службы американского диппредставительства.

В сообщении отмечается, что в ходе визита вице-президент встретится с президентом Петром Порошенко и премьером Украины Владимиром Гройсманом.

"Визит вице-президента в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку — независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение последующих 25-ти лет", — говорится в сообщении.

Прибытие Байдена в киевской международный аэропорт "Борисполь" ожидается в 07.00 в понедельник.