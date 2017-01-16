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Гройсман проводит встречу с Байденом

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После встречи с главой Кабинета министров вице-премьер США проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко. После переговоров ожидается выход к прессе.
Владимир Гройсман и Джо Байден. Архивное фото
@VGroysman

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник утром проводит встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом, сообщает "112 Украина".

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Белый дом ранее сообщил, что Байден перед отставкой посетит Украину и Швейцарию. Его встреча с президентом Украины Петром Порошенко была запланирована на 15 января, однако позднее Байден перенес визит в Украину на 16 января.

Как сообщалось вице-президент США Джозеф Байден приветствовал действия властей Украины по укреплению финансовой стабильности в стране.

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