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Байден и Гройсман проведут встречу в Киеве в понедельник утром

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Как отмечается, Джозеф Байден перед отставкой посетит Украину и Швейцарию. Его встреча с украинским президентом Петром Порошенко ранее была запланирована на 15 января.
Джо Байден и Владимир Гройсман
Facebook Владимира Гройсмана

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Встреча вице-президента США Джозефа Байдена с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом состоится в понедельник, 16 декабря, сообщила пресс-служба правительства.

Белый дом ранее сообщил, что Байден перед отставкой посетит Украину и Швейцарию. Его встреча с украинским президентом Петром Порошенко запланирована на 15 января. В пятницу СМИ сообщили, что Байден перенес визит в Украину на 16 января.

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"Шестнадцатого января премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом. Встреча состоится в рамках визита вице-президента США на Украину. Начало мероприятия 07.30", — говорится в сообщении.

Как сообщалось вице-президент США Джозеф Байден приветствовал действия властей Украины по укреплению финансовой стабильности в стране.

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