Порошенко и Байден встретятся утром в понедельник

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден проведут встречу в понедельник, 16 января, после чего в 10:30 сделают совместное заявление.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Отмечается, что церемония встречи в Доме Городецкого на ул.Банковой начнется в 8:45.

Напомним, посольство США в Украине подтвердило, что вице-президент США Джо Байден перенес свой визит в Киев на 16 января. В ходе визита вице-президент встретится с президентом Петром Порошенко и премьером Украины Владимиром Гройсманом.