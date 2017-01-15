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Порошенко и Байден встретятся утром в понедельник

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Церемония встречи президента Украины Петра Порошенко и вице-президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена в Доме Городецкого на ул.Банковой начнется в 8:45.
Петр Порошенко и Джозеф Байден
Украинское фото

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден проведут встречу в понедельник, 16 января, после чего в 10:30 сделают совместное заявление.

Джозеф Байден. Архивное фото
REUTERS Yuri Gripas
Последние напутствия. Визит Байдена в Украину

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Отмечается, что церемония встречи в Доме Городецкого на ул.Банковой начнется в 8:45.

Напомним, посольство США в Украине подтвердило, что вице-президент США Джо Байден перенес свой визит в Киев на 16 января. В ходе визита вице-президент встретится с президентом Петром Порошенко и премьером Украины Владимиром Гройсманом. 

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