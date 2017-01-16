Гройсман поблагодарил Байдена за "веру в Украину"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с вице-президентом США Джо Байденом поблагодарил его за "веру в Украину", сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук в Twitter.

В последние дни на посту вице-президента Байден прилетел в Киев. По мнению экспертов, визит Байдена является больше символическим. Между тем, 3 января была 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и США.

"Спасибо вам за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в вашем сердце", — сказал украинский премьер на встрече с Байденом, его слова приводит пресс-секретарь в Twitter.

Как показал в эфире телеканал "112 Украина", президент Украины Петр Порошенко также проводит встречу в Байденом.

Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день позже. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит вице-президента в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку — независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами.