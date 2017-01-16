Карасев: Трамп выбирает между "хорошей" Украиной и "плохой" Россией

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Новая эпоха в отношениях Украины и США, напутствие патриарха мировой политики Джо Байдена своим политическим сыновьям в Киеве и стук пост-военного поколения в украинскую политику: разговор с политологом, директором Института глобальных стратегий Вадимом Карасевым.

Дональд Трамп в воскресенье дал свое первое интервью в новом качестве британской газете Times и немецкой Bild. Говоря об отношениях с РФ, Трамп заявил, что отправной точкой в сближении стран должны стать переговоры по ядерному разоружению. Такой двусторонний договор мог бы стать основой для начала процесса снятия санкций, считает он. На ваш взгляд, станет ли эта тема началом политического "сближения" двух стран?

— Это важно не столько для США, сколько для Трампа. Поскольку ядерная сделка вполне реальна и он может использовать компромисс по ядерному вооружению, чтобы заткнуть рот своим критикам — как в республиканской партии, так и демократам. Показать, что Россия — договороспособна, что она способна на компромисс и с ней можно иметь дело. Поэтому, это хитрый расчет Трампа. Это не просто так.

Тут ядерное разоружение — на втором плане, просто оно используется в качестве доказательства вот этому всему антироссийскому истеблишменту — что в демократической, что в республиканской партии, — что с Россией можно иметь дело.

Второе: по Сирии — тоже вполне рассчетливое заявление, поскольку уже было предложение от России команде Трампа принять участие в переговорах в Астане, где будут принимать участие Турция, Иран, сирийская оппозиция. Так что тут тоже все видно. Поэтому шаг для России обнадеживающий, для Украины — информация к размышлению.

А как изменятся отношения Украины и США при Трампе-президенте? REUTERS Lucas Jackson Раскрывая карты: Трамп рассказал о внешней политике США и сделке с РФ

— В любом случае, эти отношения будут рассматриваться через призму России. Предыдущая администрация, Обамы, участвовала в том числе и в обеспечении передачи власти после Майдана от сбежавшего Януковича к новым элитам, а затем и плотно покровительствовала и опекала новую украинскую власть — в реформах, в борьбе с коррупцией, курсу на евроатлантическую интеграцию… А у Трампа ни таких обязательств, ни такого сентимента нет, тем более что Трамп — не сторонник глобальной волны демократизации. Для него нет такой проблемы, для него это чистая прагматика.

Поэтому Трамп будет рассматривать Украину не под углом Майдана и всех послемайданных событий, в том числе и в контексте войны Украины с Россией, а с точки зрения отношений с Россией.

Если отношения будут плохими,Украина будет использоваться в качестве тарана, инструмента сдерживания России. Если отношения с Россией будут хорошими, компромиссными, договороспособными, значит, Украина будет проблемой. И эту проблему попытаются решать, чтобы она не стала помехой на пути сближения США и РФ.

Это принципиальная разница. Отношения (между США и РФ — Ред.) могут быть разными — хорошими, плохими, нейтральными. Либо новое, усиленное партнерство. Но все равно эти отношения — не с точки зрения событий Майдана, 2013-14 годов, а с точки зрения отношений с Российской Федерацией.

В Украину прилетел уходящий вице-президент США Джо Байден. Ранее эксперты отмечали, что этот визит - скорее символический. А ждете ли вы каких-то важных заявлений, событий после приезда вице-президента США? REUTERS Gleb Garanich Фотолента. Прощальный вояж Байдена: встреча с Порошенко и Гройсманом

— Это эпилог — политической карьеры Байдена и эпилог "медового месяца" Украины и Запада. ("Медового месяца" — Ред.), который обеспечивала, опекала администрация Обамы. Я говорил, что теперь Украину будут рассматривать в контексте России. Будет "ужасная" Россия — Украина будет нужна. Будет "хорошая", договороспособная Россия — Украина будет не нужна. Но в любом случае это будет в контексте России.

Что касается заявлений Байдена, то это "ни о чем", это прощальный визит, сентиментальный. И предупреждение, что "держитесь, все будет сложно, год будет сложным, очень сложным". Такое напутствие патриарха мировой политики своим политическим сыновьям, которые находятся у власти в Украине.

Народный депутут, лидер "Азова" Андрей Билецкий громко обвинил Нацгвардию, заявив, что ее руководство "несет угрозу обороноспособности Украины, на должностях находятся откровенные сепаратисты и действует систематическая коррупция". При этом он возложил вину за это на президента Порошенко, главного военного прокурора Матиоса, главу МВД Авакова и главу СБУ Грицака. Как вы оцениваете эти заявления Билецкого?

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— Надо же как-то двигаться дальше, создавать информационные поводы и ковать патриотическую нишу, укреплять свои партийно-политические позиции.

Савченко действует? Да, очень активно. А почему Билецкий не должен? То есть это такая проба нового военного и пост-военного политического поколения, заявка и анонсы на серьезное участие в украинской политике. Только Савченко выбрала этот трек, эту нишу, а Билецкий берет свою.

Военное поколение громко стучит в двери украинской политики.