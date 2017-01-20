Трамп вступает в должность президента США

Алексей Богдановский, Дмитрий Злодорев — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Дональд Трамп вступит в пятницу в должность президента США на церемонии инаугурации возле здания Капитолия в Вашингтоне.

Трамп станет 45-м главой американского государства. Бизнесмен-миллиардер неожиданно победил на выборах президента в ноябре 2016 года.

На церемонии будут присутствовать семья Трампа, политическое руководство страны и недавние политические противники — уходящий президент Барак Обама и побежденный кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщают РИА Новости.

День инаугурации Трамп начнет с богослужения в храме святого Иоанна. Эта епископальная церковь расположена напротив Белого дома, и традиция посещать ее перед вступлением в должность у будущих президентов США сложилась несколько десятилетий назад. Кроме того, многие президенты посещали ее во время пребывания в должности.

Трамп вместе с будущим вице-президентом Майком Пенсом и членами семей отправился в церковь в 8.30 утра (время местное). Через час после этого они приедет в Белый дом, где для них будет устроено чаепитие. После этого Обама и Трамп вместе поедут на церемонию инаугурации.

На 11.30 местного времени запланировано начало церемонии приведения к присяге, которая пройдет на Западной лужайке Капитолия. Ровно в полдень Трамп принесет присягу, которая состоит из 35 обязательных слов и четырех необязательных ("Да поможет мне Бог"). Приведет Трампа к присяге главный судья Верховного суда Джон Робертс.

После нее Трамп выступит с инаугурационной речью, которая продлится около 25 минут.

Далее настанет черед парадов и балов. В 13.00 Трамп, Пенс и их родные посетят торжественный обед с членами конгресса, в 15.00 они будут наблюдать за инаугурационным парадом около Белого дома. Наконец, в 19.00 главные участники торжеств посетят Бал свободы в Вашингтонском выставочном центре, после чего отправятся на Военный бал в Национальном музее градостроительства.

Обама с семьей по традиции покинет Капитолий после церемонии инаугурации на вертолете. В последний раз пересев на борт номер один, Обама отправится во Флориду в отпуск.

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Эксперты гадают, что будет в инаугурационной речи Трампа: обещание объединить нацию, разделенную политическими предпочтениями, или же беспощадная критика противников, которой Трамп запомнился в ходе кампании.

Накануне инаугурации пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер слегка приоткрыл завесу тайны. Он отметил, что "эта речь станет очень личным и искренним выражением его (Трампа) взгляда на эту страну".

По его словам, новый глава государства "обсудит то, что значит быть американцем, вызовы, с которыми сталкивается средний класс". "Он также будет говорить об инфраструктуре и образовании, о производственной базе. Я думаю, это будет больше философский документ, чем повестка дня. Это будет его взгляд на страну, на роль правительства и граждан", — добавил Спайсер.

В Вашингтоне планируются очень серьезные меры безопасности. Правоохранительные органы ожидают, что на инаугурации будут присутствовать по меньшей мере 300-400 тысяч человек. Это намного меньше, чем было на первой инаугурации Барака Обамы в 2009 году (тогда присутствовало около 2 миллионов человек), но для города, население которого насчитывает около 600 тысяч жителей, это очень солидная цифра.

В центре столицы будут организованы два периметра безопасности, на каждом из которых установят пункты для проверки. В "зеленую зону" полиция будет допускать только автомобили тех людей, которые там живут, в "красную" смогут проехать только автомобили со специальными пропусками.

Как уточняет телеканал CNN, всего для автомобильного движения будут перекрыты около 100 кварталов общей площадью около 5 квадратных километров. Всего в охране этой территории будут задействованы около 28 тысяч сотрудников полиции, Секретной службы, управления по безопасности на транспорте и других правоохранительных структур.

Тем, кто намерен пойти на инаугурацию или по работе находиться в "зоне безопасности", придется оставить дома целый ряд запрещенных к проносу предметов. Речь идет, в частности, о различных транспарантах, свистках, воздушных шарах, аэрозолях, переносных холодильниках для продуктов, ножах, огнестрельном оружии, беспилотных летательных аппаратах и многих других предметах. В последний момент организаторы отменили запрет на зонтики, поскольку ожидается дождь. Но пронести на инаугурацию разрешат только небольшие складные зонтики.

Кроме того, Федеральное авиационное управление США вводит ограничения на полеты в районе Вашингтона. Они будут действовать в пятницу в 9.00 до 17.00 по времени Восточного побережья США.

Транспорт будет ходить по расписанию часа пик с 4 утра до 21 часа. Поезда известного редкими интервалами вашингтонского метро будут ходить каждые две-четыре минуты. Несколько станций метро в центре будут закрыты.

Накануне инаугурации американские компетентные ведомства неоднократно заявляли, что никаких "активных угроз" не отмечают. Тем не менее, обширные ресурсы задействованы для обеспечения безопасности не только от потенциальных террористов, но и от протестующих на случай, если протесты не будут мирными. Но пока что ничто не предвещает проблем.

Протесты направлены в основном против множества неоднозначных высказываний Трампа и его консервативной повестки. Единого центра протестов нет, они разбиты на десятки небольших групп.

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Так, группа DisruptJ20 намерена выставить пикеты у всех пропускных пунктов церемонии и утверждает, что наберет до 30 тысяч человек. Коалиция Answer заявляет, что собрала до 45 тысяч отзывов в соцсетях от людей, которые хотят присоединиться к протесту возле мемориала флоту США. Этот мемориал находится достаточно далеко от церемонии, но на той же Пенсильвания-авеню, где расположен Белый дом. Протестующие намерены устроить митинг и концерт продолжительностью минимум семь часов и с этой целью возвели временную сцену и установили звуковую систему.

Есть в числе протестующих и сторонники Трампа, хотя их меньшинство. Они, напротив, намерены поддержать своего кандидата и его повестку, включая ограничение иммиграции, отмену реформы здравоохранения, консервативные ценности.

Реагированием на протесты в центре Вашингтона ведает Национальная служба парков, в ведении которой находятся не только парки, но и многочисленные исторические монументы, а также Национальная аллея перед зданием конгресса. Пока что парковая служба готова разместить до 350 тысяч протестующих из десятков разных организаций, но есть сомнения, что демонстрации соберут столь большое число участников.