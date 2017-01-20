Инаугурация Трампа, или Выездное заседание Рады в Вашингтоне

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Небывалый ажиотаж

Инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа посетит рекордное число представителей Украины — около сотни. Вероятно, именно поэтому вчера зал заседаний ВР пустовал, а сегодняшнее утреннее заседание закрылось, не успев начаться из-за отсутствия депутатов.

При этом, как говорят эксперты, мероприятия на инаугурации носят формальный характер и сами по себе мало, что значат. Наврятли кто-то сможет напрямую пообщаться не только с самим президентом США, но и с кем-либо из его окружения.

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В то же время президента Украины Петра Порошенко на инаугурацию не пригласили. Посол Украины в США Валерий Чалый объяснил это тем, что в США не принято, чтобы главы других государств принимали участие в церемонии инаугурации.

Сотня Трампа

Несмотря на отсутствие Порошенко, главный десант в США отправляет президентская политсила. По словам источника "Страны" в руководстве БПП, на молитвенный завтрак в Вашингтон поедут, например, Валерий Карпунцов, Оксана Билозир, а также первый замглавы АП Виталий Ковальчук и замглавы АП Алексей Филатов.

Как рассказал изданию источник в БПП, есть несколько видов приглашений. Первый — квота от БПП, в таком случае приглашения распределяет партия. Второй — приглашения напрямую из США — их обладатели едут бесплатно. Третий вариант — это те, кто купил право присутствовать на молитвенном завтраке через лоббистские фирмы. Сами тексты приглашений не именные.

Тем временем, скандальный нардеп от БПП Сергей Лещенко находится в Давосе, где уже успел посетить "украинский завтрак", организованный олигархом Виктором Пинчуком. Как известно, многие политики, в том числе и президент Петр Порошенко, отказались его посещать. Обозреватели связывают отказ с публикацией Пинчуком скандальной статьи в Wall Street Journal, где он призвал Украине пойти на компромиссы с Россией ради завершения конфликта в Донбассе.

REUTERS Jonathan Ernst Избранный президент США Дональд Трамп целует руку менеджеру его предвыборной кампании Келлиен Конвея на ужине перед инаугурацией в Union Station в Вашингтоне

Источники "Страны" также сообщают, что Молитвенный завтрак в Вашингтоне посетит лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты от "Народного фронта" Георгий Логвинский, Олег Крышин и Павел Унгурян, депутат от "Радикальной партии" Андрей Артеменко.

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Однако, судя по всему, не едет на инагурацию спикер Рады, нардеп "Народного фронта" Андрей Парубий.

Кроме того, не поехал в Вашингтон и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, сославшись, что "есть дела поважнее".

От "Оппозиционного блока" на инаугурацию едут Сергей Левочкин и Вадим Новинский. Также ожидается приезд нардепов Александра Вилкула и Николая Скорика.

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Внефракционный депутат Борислав Береза одним из первых улетел в США еще во вторник, 17 января. По его словам, он едет по приглашению Республиканской партии и примет участие в целом ряде мероприятий.

При этом он заявил, что часть депутатов, которые анонсировали свое присутствие на инаугурации Трампа, не смогла получить визы. "Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет", — цитирует его 112.Украина.

Кроме того, еще на прошлой неделе в США приехал экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. По слухам, он пытался донести до новой администрации Трампа необходимость усилить давление на Порошенко с целью заставить провести досрочные парламентские выборы.