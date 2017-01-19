Позвони мне, позвони. Разговор-призрак Порошенко и Трампа

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в очередной раз удивил Украину и весь мир: глава государства накануне, находясь в Давосе, заявил, что уже договорился о встрече в Вашингтоне с избранным и готовящимся к инаугурации президентом США Дональдом Трампом.

Заявление украинского гаранта Конституции прозвучало во время интервью, которое он давал изданию Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я был одним из первых мировых лидеров, кому президент Трамп позвонил сразу после выборов. У нас была довольно многообещающая беседа, мы договорились, что сразу же после инаугурации… Мы договорились о дате моего визита в Вашингтон", – напомнил президент.

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При этом Порошенко не уточнил дату возможных переговоров.

Во время интервью глава государства также выразил надежду, что Трамп использует все свое влияние, чтобы поддержать украинцев "в их борьбе против российского агрессора".

"Я думаю, что Дональд Трамп имеет сейчас уникальную возможность использовать все свое влияние, чтобы поддержать нас в нашей борьбе за свободу и демократию", – заявил украинский президент.

Впрочем, сам факт разговора Порошенко с Трампом в Украине многие поставили под сомнение: почему в таком случае не было никаких "победных" сообщений президентской пресс-службы? Почему информация о разговоре не просочилась в СМИ? Почему о беседе молчали в США?

За разъяснениями и ответами РИА Новости Украина обратилось к политологу, директору Украинского института анализа и менеджмента политики Руслану Бортнику.

"Порошенко звонил, безусловно, Трампу, чтобы поздравить его. Возможно, какой-то короткий диалог состоялся. Но о нем особо не рассказывало окружение Трампа. Это говорит о том, что этот диалог был или сугубо техническим, или он был достаточно жестким, и поэтому стороны о нем не рассказывали. Да и президент Украины о нем особо не рассказывал. Хотя сообщение о том, что разговор состоялся, было раньше", — сказал эксперт.

Потенциальный собеседник Порошенко, Дональд Трамп, ситуацию со звонком пока не прокомментировал.

Как сообщалось, президент Украины во вторник, 17 января, начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в городе Давос.