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    День до инаугурации: политики Украины втираются в доверие к Трампу — политолог

    Тема:

    Смена власти в США (490)

    (обновлено: )39210
    Политолог-международник Питер Залмаев в эфире "ГС" пояснил, что свой визит на инаугурацию Дональда Трампа украинские политики будут активно использовать для самопиара.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Инаугурация Дональда Трампа уже на подходе. С 19 января начинаются мероприятия, торжества, посвященные инаугурации нового президента США. Многие политики из Украины поедут на место событий.

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    REUTERS Lucas Jackson TPX IMAGES OF THE DAY
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    После предвыборной кампании поднялась волна обвинений Трампа в попытках затянуть разных женщин в кровать — и не всегда с их согласия. Об этом заявила американка Саммер Зервос, которая подала иск против Трампа в суд и заявила, что готова отозвать свой иск, если президент признает, что пытался распускать руки и попросит прощения. Если удастся доказать вину Трампа, тогда это закладывает камни в стену возможного импичмента.

    Инаугурацию Трампа собираются сорвать. Целый ряд общественных организаций в центре Вашингтона проводят акции протеста. СМИ США пишут, что участникам этих акций предлагают от 50 долларов в час или до двух с половиной тысяч в месяц, если это превратится в постоянную работу. Также напротив отеля Трампа поджег себя человек — в знак протеста.
    На инаугурацию Трампа потратят около 200 миллионов долларов. Цена билета на инаугурацию колеблется от 60 долларов и заканчивается миллионом — в зависимости от программы, соседей, близости к самому президенту.

    Подробнее об инаугурации Трампа в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог-международник Питер Залмаев.

    Почему украинские политики едут на инаугурацию Трампа? И стоит хоть кому-то из них рассчитывать на личную встречу с новым президентом?

    — Отвечу сразу на вторую часть вопроса. Думаю, что о такой встрече речи быть не может, пока Трамп не встретился с первым лицом Украины – с Петром Порошенко. И, учитывая ранг поехавших туда, вплоть до Юлии Тимошенко, я не думаю, что это тот уровень, который мог бы сейчас им обеспечить такую встречу.

    Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Я считаю, что смысл этой поездки в том, что у нашего украинского политикума нет нормальных деловых связей с этой администрацией Трампа. Это абсолютно темная лошадка, новая администрация. Вы слышали историю, что вроде украинский посол участвовал в мероприятиях, направленных на дискредитацию Трампа еще во время его компании, поэтому, я думаю, сейчас идут соревнования наперегонки, кто сможет первым войти в доверие к какому-либо лицу новой администрации.

    Проверить это невозможно, поэтому после возвращения каждый политик будет заявлять о политическом контакте с Трампом?

    — Да, это самопиар, ничего страшного, политики занимаются этим. Это составная часть их деятельности. Я думаю, эти билеты они получили, которые может получить любой гражданин планеты. Я не думаю, что кто-то из них имеет непосредственный доступ в святая святых – вход на вечеринку после инаугурации.

    Ранее дипломат Василий Филипчук в эфире "ГС" заявил, что жесткие требования возвращения в США ряда послов отражают всю ненормальность, которая сейчас царит в стране относительно передачи власти от Обамы Трампу.

    А эксперт-международник Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что Украина потеряет ценного союзника, когда Байден уйдет с поста вице-президента США.

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