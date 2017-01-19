День до инаугурации: политики Украины втираются в доверие к Трампу — политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Инаугурация Дональда Трампа уже на подходе. С 19 января начинаются мероприятия, торжества, посвященные инаугурации нового президента США. Многие политики из Украины поедут на место событий.

После предвыборной кампании поднялась волна обвинений Трампа в попытках затянуть разных женщин в кровать — и не всегда с их согласия. Об этом заявила американка Саммер Зервос, которая подала иск против Трампа в суд и заявила, что готова отозвать свой иск, если президент признает, что пытался распускать руки и попросит прощения. Если удастся доказать вину Трампа, тогда это закладывает камни в стену возможного импичмента.

Инаугурацию Трампа собираются сорвать. Целый ряд общественных организаций в центре Вашингтона проводят акции протеста. СМИ США пишут, что участникам этих акций предлагают от 50 долларов в час или до двух с половиной тысяч в месяц, если это превратится в постоянную работу. Также напротив отеля Трампа поджег себя человек — в знак протеста.

На инаугурацию Трампа потратят около 200 миллионов долларов. Цена билета на инаугурацию колеблется от 60 долларов и заканчивается миллионом — в зависимости от программы, соседей, близости к самому президенту.

Подробнее об инаугурации Трампа в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог-международник Питер Залмаев.

Почему украинские политики едут на инаугурацию Трампа? И стоит хоть кому-то из них рассчитывать на личную встречу с новым президентом?

— Отвечу сразу на вторую часть вопроса. Думаю, что о такой встрече речи быть не может, пока Трамп не встретился с первым лицом Украины – с Петром Порошенко. И, учитывая ранг поехавших туда, вплоть до Юлии Тимошенко, я не думаю, что это тот уровень, который мог бы сейчас им обеспечить такую встречу.

Я считаю, что смысл этой поездки в том, что у нашего украинского политикума нет нормальных деловых связей с этой администрацией Трампа. Это абсолютно темная лошадка, новая администрация. Вы слышали историю, что вроде украинский посол участвовал в мероприятиях, направленных на дискредитацию Трампа еще во время его компании, поэтому, я думаю, сейчас идут соревнования наперегонки, кто сможет первым войти в доверие к какому-либо лицу новой администрации.

Проверить это невозможно, поэтому после возвращения каждый политик будет заявлять о политическом контакте с Трампом?

— Да, это самопиар, ничего страшного, политики занимаются этим. Это составная часть их деятельности. Я думаю, эти билеты они получили, которые может получить любой гражданин планеты. Я не думаю, что кто-то из них имеет непосредственный доступ в святая святых – вход на вечеринку после инаугурации.

Ранее дипломат Василий Филипчук в эфире "ГС" заявил, что жесткие требования возвращения в США ряда послов отражают всю ненормальность, которая сейчас царит в стране относительно передачи власти от Обамы Трампу.

А эксперт-международник Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что Украина потеряет ценного союзника, когда Байден уйдет с поста вице-президента США.