Залмаев: украинский политикум не имеет деловых связей с администрацией Трампа

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В четверг, 19 января, в США начинаются мероприятия, посвященные инаугурации Дональда Трампа. На инаугурацию Трампа потратят около 200 млн долларов. Цена на инаугурацию колеблется от 60 долларов и заканчивается миллионом в зависимости от программы, соседей, близости самого президента. Едут туда и украинские политики, начиная от Березы, заканчивая Тимошенко.

Стоит ли украинским политикам ожидать личной встречи с президентом США, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Питер Залмаев.

"Думаю, что о такой встрече речи быть не может, покуда, по крайней мере, Трамп не встретился с первым лицом Украины – с Петром Порошенко. И, учитывая ранг поехавших туда, вплоть до Юлии Тимошенко, я не думаю, что это тот уровень, который мог бы сейчас им обеспечить такую встречу. Я считаю, что смысл этой поездки в том, что у нашего украинского политикума нет нормальных деловых связей с этой администрацией Трампа. Это абсолютно темная лошадка, новая администрация. Ходят слухи, что вроде украинский посол участвовал в мероприятиях, направленных на дискредитацию Трампа еще во время его кампании, поэтому, я думаю, сейчас идут такие соревнования наперегонки, кто сможет первым войти в доверие к какому-либо лицу новой администрации", — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что десятки народных депутатов, влиятельных бизнесменов, представителей общественных организаций и служителей религиозных общин намерены принять участие в мероприятиях по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа.