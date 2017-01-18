Фотоитоги 18 января: водка из ДНР в Раде, старт "Мисс Вселенной" и "снежный" Трамп в ФРГ

Один из депутатов Верховной Рады принес на заседание парламента в среду бутылку водки "Московская" с акцизом самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает издание "Страна.ua".

Бутылку водки с акцизной маркой самопровозглашенной республики принес в зал заседаний нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин. Кроме того, он же продемонстрировал пачку сигарет Winston с акцизами ополченцев. Как показано на видео, бутылка пошла из рук в руки после того как выяснилось, что она — с акцизом самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Коллега Лапин принес в зал чтобы показать с трибуны водку с акцизной маркой "ДНР", которую он купил на подконтрольной Украине территории", — рассказал нардеп Константин Матейченко. Он также заверил, что употреблять алкоголь на заседании парламента они не собирались.

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