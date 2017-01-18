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    Фотоленты

    Фотоитоги 18 января: водка из ДНР в Раде, старт "Мисс Вселенной" и "снежный" Трамп в ФРГ

    (обновлено: )5
    Бутылка водки Московская с акцизом ДНР в стенах ВР
    Прибытие участниц конкурса Мисс Вселенная-2017
    Портрет Дональда Трампа из снега
    Ульяна Супрун
    Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Строительство ТРЦ над станцией метро Героев Днепра в Киеве
    Панда
    Первый грузовой поезд из Китая в Великобританию
    Последствия морозной погоды в Швейцарии
    Бутылка водки Московская с акцизом ДНР в стенах ВР
    Бутылка водки "Московская" с акцизом ДНР в стенах Верховной Рады.
    Страна.ua / Изым Каумбаев
    Прибытие участниц конкурса Мисс Вселенная-2017
    Курсанты филиппинской военной академии приветствуют участниц конкурса "Мисс Вселенная-2017", прибывших в аэропорт в городе Багио, к северу от Манилы, Филиппины.
    REUTERS / Harley Palangchao
    Портрет Дональда Трампа из снега
    Магдалена Каммермье делает из снега портрет избранного президента США Дональда Трампа в своем саду в г. Венценбах неподалеку от Регенсбурга, что на юго-востоке Германии.
    Armin Weigel / dpa / AFP
    Ульяна Супрун
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во время заседания Кабинета Министров Украины в Киеве.
    УНИАН
    Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид
    Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид на заседании Верховной Рады Украины, в Киеве, 18 января.
    УНИАН
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн.
    MSF/Handout via Reuters
    Строительство ТРЦ над станцией метро Героев Днепра в Киеве
    Строительство ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве. На скандальном ТРЦ начали строить второй этаж.
    vseprokiev.com.ua
    Панда
    Самая старая из находящихся в неволе гигантских панд по кличке Баси ест праздничный торт, испеченный в честь ее 37-го дня рождения, в Фучжоу, провинция Фуцзянь, Китай.
    China Daily/via REUTERS
    Первый грузовой поезд из Китая в Великобританию
    Прибытие в Лондон первого грузового поезда, следовавшего из Китая в Великобританию.
    REUTERS/Stefan Wermuth
    Последствия морозной погоды в Швейцарии
    Последствия морозной погоды в Версуа, что близ Женевы, Швейцария.
    REUTERS/Denis Balibouse

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    Бутылка водки "Московская" с акцизом ДНР в стенах Верховной Рады.

    Один из депутатов Верховной Рады принес на заседание парламента в среду бутылку водки "Московская" с акцизом самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает издание "Страна.ua".

    Нардепы в Раде с любопытством рассматривают бутылку водки из ДНР
    канал Страна.ua в YouTube
    ВИДЕО. Нардепы в Раде с любопытством рассматривают бутылку водки из ДНР

    Бутылку водки с акцизной маркой самопровозглашенной республики принес в зал заседаний нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин. Кроме того, он же продемонстрировал пачку сигарет Winston с акцизами ополченцев. Как показано на видео, бутылка пошла из рук в руки после того как выяснилось, что она — с акцизом самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    "Коллега Лапин принес в зал чтобы показать с трибуны водку с акцизной маркой "ДНР", которую он купил на подконтрольной Украине территории", — рассказал нардеп Константин Матейченко. Он также заверил, что употреблять алкоголь на заседании парламента они не собирались.

    Читайте также: Хоти – не хоти, а нужно. Что Раду заставят принять в 2017 году

    На филиппинском острове Себу стартовал конкурс "Мисс Вселенная-2017", в котором представительницы из разных стран борются за корону самой красивой девушки планеты. В январе минувшего года в США прошел конкурс "Мисс мира – 2016", в котором одержала победу представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.

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