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    Порошенко рассчитывает на встречу с Трампом в феврале

    Тема:

    Смена власти в США (486)

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    По словам президента Украины, в следующем месяце он планирует посетить Вашингтон. Петр Порошенко выразил надежду, что его встреча с новым главой Белого дома пройдет плодотворно.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в интервью журналу Wall Street Journal заявил, что надеется встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале.

    Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп перед инаугурацией: судебный иск, катастрофический рейтинг, протесты

    "Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий (США — ред.)", — заявил Порошенко в интервью газете во время экономического форума в швейцарском Давосе. "Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества будет очень эффективным", — добавил он.

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    Порошенко рассказал, что в следующем месяце он планирует посетить Вашингтон. "Это (встреча Трампом — Ред.) доставило бы мне огромное удовольствие", — заявил он, отметив, что надеется на то, что встреча пройдет плодотворно.

    Ранее Порошенко заявил, что в ходе телефонного разговора договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон, он состоится после инаугурации нового американского лидера. При этом точную дату визита Порошенко не назвал.

    Также Порошенко выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества с США и надежду, что администрация Дональда Трампа продолжит оказывать поддержку Украине.

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    Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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