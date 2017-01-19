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    Порошенко надеется на поддержку Украины новой администрацией США

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    Президент Украины высказал надежду, что его встреча с будущим президентом США Дональдом Трампом пройдет плодотворно, а продолжение сотрудничества между странами "будет очень эффективным".
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в интервью журналу Wall Street Journal выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества с США и надежду, что администрация Дональда Трампа продолжит оказывать поддержку Украине.

    Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее Порошенко заявил, что в ходе телефонного разговора договорился с избранным президентом США Дональдом Трампом о дате своего визита в Вашингтон, он состоится после инаугурации нового американского лидера. При этом точную дату визита Порошенко не назвал.

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    "Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий (США — Ред.)", — заявил Порошенко в интервью газете во время экономического форума в швейцарском Давосе. "Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества будет очень эффективным", — добавил он.

    Он также заявил, что после разговора с Трампом он надеется на то, что встреча с будущим президентом США пройдет плодотворно.

    Кроме того, президент Украины в очередной раз высказался с критикой в отношении России, назвав ее "агрессором", и заявил, что отказ от санкций против РФ невозможен без нарушения общеевропейских ценностей.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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