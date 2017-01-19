Порошенко надеется на поддержку Украины новой администрацией США

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в интервью журналу Wall Street Journal выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества с США и надежду, что администрация Дональда Трампа продолжит оказывать поддержку Украине.

Ранее Порошенко заявил, что в ходе телефонного разговора договорился с избранным президентом США Дональдом Трампом о дате своего визита в Вашингтон, он состоится после инаугурации нового американского лидера. При этом точную дату визита Порошенко не назвал.

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"Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий (США — Ред.)", — заявил Порошенко в интервью газете во время экономического форума в швейцарском Давосе. "Я совершенно уверен, что продолжение нашего сотрудничества будет очень эффективным", — добавил он.

Он также заявил, что после разговора с Трампом он надеется на то, что встреча с будущим президентом США пройдет плодотворно.

Кроме того, президент Украины в очередной раз высказался с критикой в отношении России, назвав ее "агрессором", и заявил, что отказ от санкций против РФ невозможен без нарушения общеевропейских ценностей.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.