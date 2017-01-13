Наследие Обамы, Трамп и Украина. Оценки экспертов

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа в качестве президента была во многом посвящена вопросу кибератак, за которыми якобы стоит РФ, на серверы Демократической партии. При этом, как Трамп, так и Москва опровергают обнародованные документы, и даже американские спецслужбы говорят, что эта информация не подтверждена.

Что еще сказал Трамп, а что не захотел говорить, как будут строиться взаимоотношения Украина — США, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Максим Яли.

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Прокомментируйте итоги президентства Барака Обамы. С чем он оставляет страну?

— Начнем с международного. Если верить тому же Обаме, а также многочисленным экспертам, его заявлениям, три основных достижения, которые сам президент считает главными, — это иранская ядерная сделка, возобновление международных отношений с Кубой, а внутри Obama Care, известная медицинская программа.

Если добавить к этому списку, расширить, то внутри страны это, конечно же, увеличение и преодоление кризиса на рынке рабочей силы, возобновление занятости, экономический рост, который также, если сравнивать, нужно смотреть восемь лет назад, когда он пришел к власти. Это так, многие забыли, мировой финансовый кризис в США, который перерос в экономический, потом мировой экономический кризис, то есть ситуация была очень сложной и серьезной.

И, конечно же, с этой точки зрения, достаточно успешными можно оценить его результаты на внутренней арене, потому что все-таки это был приоритет.

Обаму называли президентом мира, когда он пришел к президентской должности. Да, большую часть войск из Ирака и Афганистана вывел, но война там не прекратилась, Ливия, Сирия — это произошло при президентстве Обамы. Издание Guardian называет его одним из самых кровавых президентов последнего времени, президентом-ястребом. Обаме удалось действительно стать миротворцем и президентом мира?

— По крайней мере, то, что он пытался им стать, это однозначно. И, к сожалению, если говорить об Украине, тут его стремление быть миротворцем и не вступать в конфликты мы, как раз и имеем. Я имею в виду аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Да, конечно, он пытался и, к сожалению, далеко не все, мягко говоря, лидеры ключевых держав разделяли его стремление к установлению мира на Земле, уменьшению конфликтов, и я бы даже сказал, воспользовались этим его стремлением и нежеланием участвовать в новых конфликтах.

Что же касается Ливии, то на самом деле тут точно не вина Обамы, он лишь реагировал. Он зачастую, если брать в целом, да и по конфликтам, которые были, его политика носила реакционный характер, то есть он, и в чем его многие упрекают, и я разделяю эту точку зрения, что он не купировал кризис, когда наверняка ему разведывательные службы предоставляли информацию.

Он оставлял ситуацию на самотек и не предпринимал решительных действий тогда, когда можно было те проблемы, я говорю в первую очередь об ИГИЛ, предотвратить ситуацию, нанеся упреждающий удар. Но он этого не делал, а потом уже реагировал по ситуации.

Интересная характеристика Обаме была дана Тиллерсоном, который является кандидатом в госсекретари США. Он говорит, что красные линии Обамы превратились во многом в зеленый свет. И помним заявление Трампа, который обвинил администрацию Обамы в том, что было создано Исламское государство, будто США слишком поздно ушли из Ирака и этим способствовали созданию ИГ.

– Обычно как раз обвиняют в том, что слишком рано он ушел, что и послужило воссозданию ИГ, которое, на самом деле, возникло намного раньше, при Буше еще. И вот сейчас уже появляются и монографии, и книги по этому поводу, что как раз решение Буша по поводу роспуска баскской партии и очищении иракской армии от принадлежащих к этой партии, основной, единственной партии во время Хусейна, и привело к оттоку огромного количества военных. Они потеряли свои средства к существованию, работу, были выкинуты, это привело к радикализации и переходу их как раз в ИГ.

Что касается ИГ, эти тенденции были до Обамы, и возникло оно в Сирии уже во время конфликта, как раз благодаря этому вакууму. Именно там оно и восстало из пепла, потому что по нему была в 2008-ом году проведена серьезная работа еще при Буше, а так оно восстало, получило необходимые ресурсы. И вследствие того, что Обама не отреагировал адекватно и жестко на эти тенденции, ИГ начало восстанавливаться и получило такие ресурсы, которые помогли ему перерасти уже в мировую проблему.

Львиную долю пресс-конференции Трампа было посвящено РФ, кибератакам, за которыми якобы стоит Россия. Какие последствия могут быть, тем более, что документы не подтверждены?

— Есть несколько причин, почему это было сделано, причем подгадали, я думаю, не случайно, перед пресс-конференцией опубликовали.

Во-первых, дали почувствовать Трампу, демократы, естественно, за этим стоят, какого быть в роли жертвы. Условно говоря, использовали те же средства и методы борьбы компрометирующие, которые использовал сам уже избранный президент Трамп в ходе своей кампании против Обамы.

Демократы прекрасно понимают, что чтобы в рамках использовать Трампа, и чтобы он не делал шагов, абсолютно противоречащих национальным интересам США, нужно действовать на опережение. В ходе предвыборной кампании Трамп обвинял, что Обама не был рожден в США, то есть теми же непроверенными фактами пользовался, что он мусульманин, даже когда Обама представил сертификат о рождении, это не помешало продолжать риторику.

Это подрыв легитимности Трампа, то есть закладываются основы на подрыв его президентства изначально.

О президентских перипетиях в США, как на них реагируют американцы, сообщил в эфире "ГС" спецкор из Вашингтона Рустем Сафронов:

"Как говорится, осадочек остался. Единственное, что можно сказать, что сторонники республиканцев, когда они приводили Трампа к власти своими голосами, они не очень интересовались вопросами внешней политики. А вот это рихтование Трампа в сторону антироссийскую, оно совершается, в основном, элитой, истеблишментом.

Для них важно, чтобы США оставалась так называемым флагманом цивилизованного мира, чтобы был крепким НАТО, чтобы сохранялся курс против кремлевской охлократии. В это смысле, они закрепляют этот курс и намерены перенаправить Трампа, что нет, не нужно сближаться с Россией. С этой целью все это делается, поэтому опять создается этот информационный фон.

Голосований пока не было, а Сенат сейчас занят утверждением кандидатур, в настоящий момент рассматривают главу Пентагона. Поэтому, я думаю, что все отложится до вступления в должность.

Если Тиллерсона утвердят, что пока вопрос не решенный, потому что против него один республиканец высказывается на пост государственного секретаря, то, судя по его позиции, он бы не рекомендовал переходить к режиму ужесточения санкций, а каждый случай отдельно рассматривать. Я думаю, что еще какая-то борьба будет вокруг этого".

Скандал будет иметь продолжение? Стоит ли ожидать новых вбросов в информационное пространство?

— Я в этом практически не сомневаюсь. Более того, СNN, когда появилась эта новость, они просто не опубликовали доклад, с ссылкой на источники говорится о том, что в ФБР и сенатор, когда были слушанья по разведке, спрашивали у директора ФБР, проводят ли они расследования по связах Трампа с Кремлем, он сказал, что я такое не комментирую.

Все указывает на то, что проводятся подобные расследования, данные есть, и даже те две страницы, о которых речь была в специальном брифинге разведки Обаме и Трампу, эти эпизоды присутствовали. Сейчас эти факты перепроверяются и, я уверен, подтверждение каких-то из них, наверняка есть.

То есть, условно говоря, это крючки на Трампа, чтобы его сдерживать в случае, если он будет предпринимать какие-то резкие шаги, в частности, по сближению с РФ, то, я уверен, подобные частичные подтверждения из этого доклада мы увидим.

Перспективы отношений США и Украины прокомментировала политический консультант Екатерина Одарченко.

(публикуется на языке оригинала)

"Якщо говорити про силу української дипломатії, або про позицію українців. Тут не завжди питання в тому, яке відношення до України в цілому. Україна не може перейти від об’єктного до суб’єктного значення, також через несистемність своїх дипломатичних зв’язків і зв’язків політичних сил.

Я на практиці чітко знаю, що коли українські політики починають контактувати з європейськими партнерами, з американськими партнерами, часто вони це роблять для красивої обгортки, можливо, навіть для красивої статті в The Washington Times. Але вони не роблять це для системної кількарічної роботи з цими партнерами, запровадження певних проектів, їх реалізації, які в цілому потім формують довіру і формують більш цікаві кредитні умови, якісь там спільні проекти, які розвивають економіку тощо.

Якщо ми, по суті, публічно хочемо виглядати демократами, але насправді є клептократами, які готові тихенько потім віддавати свої газовидобувні компанії певним особам, то ми, відповідно, маємо і такі наслідки. В США дуже гучно обговорювалася позиція пана Байдена з цього приводу".

Ваше мнение о статье в Politiko? По версии издания, украинская власть подыгрывала открыто Хилари Клинтон, причем на самом высоком уровне – на уровне правительства, администрации президента. Это отразится на дальнейших отношениях с администрацией Трампа?

– То, что это будет фактор негативный для украинской стороны – это однозначно, особенно учитывая психологические характеристики, эмоциональность, эгоцентричность, обидчивость Трампа.

Но есть и позитивные стороны. На самом деле, об этом говорили не только во вчерашней статье, а и во время выборов. Но тут такой позитивный фактор для Украины – все-таки администрации президента Украины удалось через дипломатические каналы сделать то, что Порошенко был одним из первых десяти мировых лидеров, которые поздравили Трампа с победой в выборах, так что связи и контакты налаживаются.

Конечно, учитывая все негативные факторы, в администрации президента прекрасно это понимают и проводят работу по налаживанию контактов с администрацией нового президента Дональда Трампа. Поэтому то, что это негативный фактор и ослабление при переговорах, — безусловно, но не смертельно.

В Украину едет Джо Байден. 15 января состоится его встреча с президентом Украины. Не получится ли, что и в этот раз наша власть повторит ошибку и даст себя втянуть в противостояние демократов и республиканцев?

— Если отвечать на первую часть вопроса, сделают ли выводы, мы увидим в ближайшее время. Насколько удачно были извлечены уроки с предыдущих ошибок, будем надеяться на лучшее.

Что касается визита Байдена, учитывая, что именно он был ответственен за Украину, за проведение, урегулирование российско-украинского конфликта, я думаю, это будет достаточно, с одной стороны, символичный смысл этого визита, подведение итогов.

Есть многие теории, точки зрения, что подчистить хвосты, как говорят, у Байдена есть связи в газовой сфере, и он может лоббировать, я думаю, не стоит обращать на это внимание. Это будет подведение итогов и, я думаю, Байден едет с какими-то конкретными рекомендациями, наработками, зная, находясь там, чего следует ожидать от администрации Трампа в первое время, и какие шаги стоит предпринимать.

Коммерческий интерес в визите вы видите?

— Абсолютно, со стопроцентной уверенностью могу сказать, что нет. Эта практика, менталитет украинцев. Если мы посмотрим биографию Байдена, который часами ездил на общественном транспорте, добираясь в Вашингтон, его состояние, упрекать этого человека в коррупционных схемах никак нельзя, тем более в Украине, это просто смешно. Это совсем другой уровень политикума.

Ранее политолог Николай Мельник в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Байден намекнет Порошенко, что переориентироваться на республиканцев не стоит.