Порошенко проводит в Давосе переговоры с экс-главой Европарламента

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с экс-главой Европарламента Мартином Шульцем на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил в среду пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

Читайте также: Давос-2017: нестабильность и процесс смены лидерства

"Продолжается встреча с бывшим президентом Европарламента Мартином Шульцем", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Другие подробности не сообщаются.

Порошенко находится с рабочим визитом в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме. В рамках визита он уже встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, президентом Швейцарии Дорис Лойтхард и другими лидерами.