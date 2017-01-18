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    Порошенко проводит в Давосе переговоры с экс-главой Европарламента

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    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко (21)

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    Порошенко находится с рабочим визитом в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме. В рамках визита он уже встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
    Порошенко и экс-глава Европарламента Шульц
    @STsegolko

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с экс-главой Европарламента Мартином Шульцем на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил в среду пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    УНИАН
    Порошенко в Давосе: миллионы от Швейцарии, диалог с Китаем, встреча с принцем

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    "Продолжается встреча с бывшим президентом Европарламента Мартином Шульцем", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

    Другие подробности не сообщаются.

    Порошенко находится с рабочим визитом в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме. В рамках визита он уже встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, президентом Швейцарии Дорис Лойтхард и другими лидерами.

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