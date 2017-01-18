Порошенко в Давосе: миллионы от Швейцарии, диалог с Китаем, встреча с принцем

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Открытие форума в Давосе

В Давосе (Швейцария) во вторник, 17 января, открылся 47-й Всемирный экономический форум, который примет в этом году рекордное число участников – около трех тысяч человек. Среди них — президенты стран и руководители правительств, главы международных организаций, бизнесмены и общественные деятели. Ведущая тема форума в этом году – "Открытое и ответственное лидерство".

Украину на форуме официально представляют президент Петр Порошенко, министр финансов Александр Данилюк, глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Кроме того, форум посетит и мэр Киева Виталий Кличко.

Однако несколько лидеров ведущих европейских стран, а также руководители органов ЕС уже сообщили, что не приедут в Давос. Не будет на саммите канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, премьера Канады Джастина Трюдо. Также пропустит саммит и администрация избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, визит в Давос отменил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Не приедет на форум и президент России Владимир Путин. Он был на давосском форуме только раз – в 2009 году.

Действительно выдающееся событие в Давосе – участие китайского лидера Си Цзиньпина. Впервые за полвека руководитель Китая открывал форум в Давосе. В своей речи он высказался против торговых войн.

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"Нельзя оставаться в своей тихой гавани, когда другие переживают шторм. Мы должны сказать "нет" протекционизму, никто не может выйти победителем в торговых войнах", — сказал Цзиньпин.

Приезд Порошенко

Президент Петр Порошенко прибыл в Давос еще во вторник, 17 января. Как рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко, у президента в Давосе очень плотный график – более 25 встреч.

В день открытия форума Порошенко успел провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Швейцарии Дорис Лойтхард, а также дать интервью каналу Bloomberg.

В программе визита президента Украины – выступление во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы". Планируется, что в рамках Всемирного экономического форума Порошенко и украинская делегация проведут переговоры с главой МВФ Кристин Лагард и новым генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.

Переговоры с лидером Китая

На встрече с Петром Порошенко Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

При этом президент Украины выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также восстановлению территориальной целостности, включая Крым.

Главы двух государств высказались за активизацию экономического сотрудничества. Кроме того, было решено провести в 2017 году заседание украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Деньги от Швейцарии и встреча с принцем Лихтенштейна

Переговоры с президентом Швейцарии Дорис Лойтхард завершились объявлением об очередном транше кредита для Украины.

Порошенко заявил, что Украина до конца января получит от Швейцарии финпомощь на сумму 100 млн долларов.

"Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины", - сообщил Порошенко.

Также, по словам президента, Швейцария готова предоставить гражданам Украины безвизовый режим сразу же после аналогичного шага со стороны ЕС.

"Мы ожидаем в ближайшем времени решения Европарламента относительно безвизового режима… Сразу, как Украина получит право безвизовых путешествий в страны Шенгенской зоны, Швейцария также одновременно предоставит безвизовый режим для украинских граждан", - отметил он.

Впервые за свою президентскую каденцию Порошенко встретился в Давосе с наследным принцем Лихтенштейна. Это историческая встреча между странами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне.

Наследный принц Лихтенштейна озвучил аналогичную с президентом Швейцарии позицию, заявив, что его страна введет безвизовый режим для Украины сразу после аналогичного решения ЕС.

Без завтрака

Впервые в этом году Порошенко не будет участвовать в традиционном "украинском завтраке", который обычно во время форума проводит "Фонд Виктора Пинчука". Пресс-секретарь Святослав Цеголко объяснил это тем, что у президента и так будет широкая программа в Давосе.

В то же время обозреватели связывают отказ от участия в "украинском завтраке" с публикацией Пинчуком скандальной статьи в Wall Street Journal, где он призвал Украине пойти на компромиссы с Россией ради завершения конфликта в Донбассе.

Ранее "украинские завтраки", организованные "Фондом Виктора Пинчука", были одной из немногих платформ, где украинская оппозиция могла озвучить свои взгляды для международной аудитории.

В январе 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович принял участие в форуме, но отказался от участия в "украинском завтраке".

В января 2014 года участники форума в Давосе почтили минутой молчания жертв столкновений на Майдане.

Во время выступления в Давосе в 2015 году уже президент Порошенко заявил, что события годичной давности выглядят "как из другой жизни".

А в прошлом году официальный Киев в Давосе вел переговоры с вице-президентом США Джозефом Байденом и руководителем МВФ Кристин Лагард.