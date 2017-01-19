Порошенко обсудил с Алиевым проекты по увеличению инвестиций в Украину

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко на встрече в среду с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил проекты по увеличению инвестиций в украинскую экономику, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко находится с рабочим визитом в Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме.

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым в рамках рабочего визита в Давос", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Алиев отметил, что инвестиции Азербайджана в Украину достигли 200 миллионов долларов. Лидеры государств рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, а также согласовали основные мероприятия на 2017 год.

Согласно сообщению, собеседники выразили удовлетворение успешной реализацией договоренностей, достигнутых в рамках пятого заседания Совета президентов Украины и Азербайджана, проведенного в Баку в 2016 году. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества, в частности в энергетике и самолетостроении, а также торгово-экономических связей.

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В пресс-службе добавили, что Порошенко и Алиев обсудили подготовку шестого заседания Совета президентов двух стран, которое должно состояться в рамках официального визита азербайджанского лидера в Украину в 2017 году.