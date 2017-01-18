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    Порошенко проводит в Давосе переговоры с президентом Азербайджана

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    Как сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко, на встрече глав государств так же присутствуют главы МИД и Минфина Украины Павел Климкин и Александр Данилюк, а также замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев.
    Президент Украины Петр Порошенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
    Святослав Цеголко, twitter

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    "Порошенко проводит переговоры с президентом Азербайджана", — написал Цеголко в среду в своем микроблоге в Twitter.

    На фото, которым Цеголко проиллюстрировал свою публикацию, на встрече президентов присутствуют главы МИД и Минфина Украины Павел Климкин и Александр Данилюк, а также замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев.

    Святослав Цеголко, twitter
    Президент Украины Петр Порошенко на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

    По данным Цеголко, в ходе переговоров Порошенко приветствовал возобновление поставок азербайджанской нефти в Украину.

    Осенью прошлого года оператор магистральных нефтепроводов Украины "Укртранснафта" и нефтяная компания "Укртатнафта" подписали протокол о намерениях по транспортировке азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ в объеме не менее 1,3 миллиона тонн в год — поставки запланированы с 2017 года. По данным Минэнерго Украины, договоренности предусматривают поставку на завод в ближайшие три года более 4 миллионов тонн нефти. В министерстве надеются, что этот шаг позволит снизить зависимость нефтеперерабатывающего комплекса Украины от поставок из России.

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