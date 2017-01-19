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    Вашингтон перед инаугурацией Трампа

    Тема:

    Смена власти в США (490)

    (обновлено: )160
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Продажа сувенирной продукции перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне (округ Колумбия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Участники акции протеста против избранного президента США Дональда Трампа на одной из улиц в Вашингтоне (округ Колумбия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Участники акции протеста против избранного президента США Дональда Трампа на одной из улиц в Вашингтоне (округ Колумбия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Полицейский на трибуне Капитолия в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Продажа сувенирной продукции перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне (округ Колумбия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Подготовка к церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне (округ Колумбия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне (округ Колумбия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Автомобили телевизионных компаний на Национальной аллее в Вашингтоне (округ Колумбия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Люди фотографируются на фоне Капитолия в Вашингтоне (округ Колумбия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
    Вид на Капитолий в Вашингтоне (округ Колумбия).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Продажа сувенирной продукции перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне (округ Колумбия).

    Десятки народных депутатов, влиятельных бизнесменов, представителей общественных организаций и служителей религиозных общин намерены принять участие в мероприятиях по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. В их числе — Юлия Тимошенко, Оксана Билозир и Вадим Новинский.

    Читайте также: Позвони мне, позвони. Разговор-призрак Порошенко и Трампа

    Рейтинг популярности Дональда Трампа перед инаугурацией, которая пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США, является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса. Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях: на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, а вторая является собственной Библией будущего главы государства.

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