Вашингтон перед инаугурацией Трампа

Десятки народных депутатов, влиятельных бизнесменов, представителей общественных организаций и служителей религиозных общин намерены принять участие в мероприятиях по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. В их числе — Юлия Тимошенко, Оксана Билозир и Вадим Новинский.

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Рейтинг популярности Дональда Трампа перед инаугурацией, которая пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США, является рекордно низким среди рейтингов одобрения трех его предшественников накануне вступления в должность, свидетельствуют результаты опроса. Трамп во время церемонии инаугурации принесет присягу на двух Библиях: на одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн в 1861 году, а вторая является собственной Библией будущего главы государства.