Reuters: Трамп говорит, Украина волнуется

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина "надеется и верит" в продолжение финансовой и военной поддержки США при администрации вступающего на пост президента Дональда Трампа, даже если он будет укреплять связи с Россией, пишет Reuters, ссылаясь на слова министра финансов Украины Александра Данилюка. Республиканец Трамп, инаугурация которого состоится в пятницу, высказывался за улучшение отношений с Москвой и снятие санкций, введенных в 2014 году, напоминает автор статьи Суджата Рао.

В интервью, опубликованном в понедельник в Times, Трамп предложил отменить антироссийские санкции в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений. Комментарии Трампа вызывают беспокойство в Украине, спасшейся от банкротства благодаря финансовой поддержке Международного валютного фонда и западным кредитам, говорится в публикации.

"США — это страна, поддержавшая нас в очень трудные времена, во время двух революций, когда это было абсолютно критическим после российской агрессии. Я верю, что это будет продолжаться, — заявил Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава украинского Минфина Александр Данилюк, — исторически сложилось, что республиканцы оказывали поддержку, несколько решений, таких как гарантии США для выпуска облигаций и предоставление военной поддержки, было инициировано республиканцами, поэтому мы надеемся и верим, что поддержка будет продолжаться и укрепляться".

На этой неделе британский суд начнет рассматривать спор между РФ и Украиной о долге в $3 миллиарда — Москва требует полного погашения еврооблигаций, тогда как Киев говорит, что РФ должна реструктурировать этот долг, как и держатели других облигаций, напоминает автор статьи. По словам Данилюка, у украинской защиты есть сильные аргументы, свидетельствующие о том, что долг был взят под давлением.

"Мы были под огромным давлением, мы понесли огромные потери, опустошившие нашу экономику… Наша цель в течение следующих трех дней обеспечить, чтобы наш случай был услышан и (судья) мог бы сделать справедливый вывод", — отметил глава украинского Минфина. На вопрос, сможет ли Украина вернуть деньги, если проиграет дело, Данилюк сказал: "Если будет отрицательное решение, апелляция всегда возможна".

МВФ и "ПриватБанк"

Выполняя обязательства перед Международным валютным фондом, Киев проводит экономические реформы, необходимые для получения финансирования, напомнил Данилюк, отметив, что, бюджет 2017 года принят с дефицитом не более 3 процентов валового внутреннего продукта. По словам Данилюка, следующий транш ожидается в начале февраля. "Мы планируем получить около $1 миллиарда", — отметил он.

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Помимо этого существуют планы выпуска новых еврооблигаций под гарантии США, сказал министр, не вдаваясь в подробности. "За предыдущие два года Киев привлек на внешних рынках $3 миллиарда благодаря американским гарантиям. Несмотря на то, что другие предложения МВФ, в частности о ключевой пенсионной реформе, не удалось провести через парламент, Данилюк уверен, что это решение будет принято в 2017 году", — говорится в статье.

"МВФ поддержал решение Украины национализировать крупнейший в стране "ПриватБанк". Из-за рискованного кредитования банк остался с дырой в капитале в размере около $5,65 миллиарда. По оценкам властей, 97 процентов корпоративных кредитов ушли связанным с акционерами компаниям. В то время как государство выпустило облигации для рекапитализации банка, некоторые кредиторы не согласны с решением конвертировать евробонды "ПриватБанка" в капитал и грозят судебным иском", — пишет Reuters.

По словам Данилюка, все было сделано в соответствии с законом и власти имели основания полагать, что некоторые из держателей облигаций были "связанными лицами" с бывшими акционерами. "Если у вас есть серьезные подозрения и основания полагать, что держателями облигаций являются связанные лица, у вас нет права не провести bail-in. Это не было сделано для того, чтобы нанести урон тем, кто не был связанными лицами, но это был единственный выход… Держатели облигаций знали о потенциальном риске "ПриватБанка" и могли предвидеть это", — отметил министр финансов Украины.