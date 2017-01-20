Во сколько обошлось посещение инаугурации Трампа депутатами ВР

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Вашингтоне 20 января проходит торжественная церемония инаугурации Дональда Трампа, а уходящий президент США Барак Обама официально сложит свои полномочия.

Читайте также: Дело на триллионы. Китай делает заявку на глобальное лидерство

Гимн США во время инаугурации, которая будет стоить около 200 миллионов долларов, исполнит 16-летняя певица с украинским корнями Джеки Иванко. После на трибуне Белого Дома президент примет инаугурационный парад.

Как проходят мероприятия, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила из США политтехнолог Екатерина Одарченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

А чи багато українців, хто погодився взяти участь у вечері, і скільки їм довелося заплатити?

— В принципі, вартість цих квитків від 10 тисяч доларів на одну персону, і, дійсно, низка депутатів приїхала сюди, і вони публікували свої запрошення. Але я думаю, що, мабуть, не досить етично показувати, хто саме піде, хто не піде. Я скажу наступне, що лідери політичних сил України, для них був би сенс піти на ключовий захід, тобто оцю вечерю, яка відбувалася вчора, або одну з найбільш дорогих вечерь, яка буде відбуватися сьогодні. Але знову ж таки, 300 тысяч доларів, це є надто багато, тобто для порівняння, ви можете працювати з якісним лобізмом своїх ідей, своєї політичної сили півроку на ці кошти в США. Тому деякі просто приїхали взяти участь в інавгураційних заходах, скажімо так, поспілкуватися з третім-четвертим ешелоном Республіканської партії. А ті, хто трохи порозумніше і стратегічніше мислять, політичні партії, нардепи, з якими доводилося спілкуватися і по роботі, і радилися, як краще комунікувати, то вони будуть їхати сюди протягом наступного місяця, весною, тобто попередньо пропрацьовуючи зустрічі і контакти. Звісно, ці всі міфи про те, що приїхали, зробили робочі зустрічі в ці дні, це технічно неможливо, тому що ключові люди просто зайняті приємними такими клопотами, як підготовка до вечірніх заходів, підготовка до денних заходів, тому якісь робочі зустрічі, якщо ви до цього не знали команду Трампа, або не знали Манафорта, або не знали нових членів кабінету, яких презентував Трамп, то сенсу сюди їхати практично не було, крім того що захід вартує 200 мільйонів, і це в принципі цікаво.

Три дні тривають всі заходи, пов'язані з інавгурацією…

— Так, 18, 19 і 20 січня. Вони розпочалися 18, це були зустрічі Трампа. Потім 19 офіційно починаються протокольні заходи, які обов'язково на кожному процесі інавгурації, найбільш відомі, які обговорювалися в Україні, це є покладання квітів людям, які загинули у війнах і військових діях США тощо. І, відповідно, 20-те — це найбільш видовищні заходи, які будуть відбуватися сьогодні, і вони найбільш цікаві саме для громадян. Тобто це є і парад, і сьогодні будуть, на жаль, і не дуже приємні речі, тому що зареєстровано надзвичайно феноменально багато мітингів-протестів. І навіть з точки зору безпеки, що цікаво, абсолютно розділені зони. Тобто є зона для прихильників Трампа, якщо говорити про вуличні зони, і є зона абсолютно відділена, для, припустимо, тих рухів, які захищають права жінок, права латиноамериканців, права афроамериканців, людей, які будуть демонструвати, припустимо, свою прихильність до легалізації наркотичних речовин — і такий мітинг буде. Тобто в кожного є своя зона і попередньо це заплановано. Я вже не кажу про абсолютно хорошу організацію їжі, хорошу організацію вбиралень для громадян. Ось, на жаль, українські партії ніколи це не закладають ні в бюджети, ні в свої плани, а це все ж таки повага до виборця, повага до громадянина.

Чи відрізняються взагалі мітинги проти влади в Україні та США?

— Взагалі, всі політтехнології йдуть із західних технологій. Тому відрізняються чим? Нема оцих свавільно-проплачених людей, які не розуміють, за що вони йдуть на мітинг. Все ж таки всі учасники ідеологічно підтримують те, за що вони борються. І вони вам, як журналістам, можуть пояснити в тій чи іншій мірі свою позицію. Третій пункт, це про те, що вони завжди є членами певної спільноти. Тобто якщо ви виводите мітинг, це буде мітинг, який складається з учасників певної громадської організації, або певної спільноти, припустимо, асоціації вчителів Америки, і в них є офіс, який це все координує і це нормально. Наступний пункт, що ви можете прослідкувати, звідки йдуть кошти на публічний захід, і це є в публічній звітності. Тому це є якраз класичні політичні технології, які борються за думку і позицію громадянина.

Ранее политолог-международник Питер Залмаев в эфире "ГС" пояснил, что свой визит на инаугурацию Дональда Трампа украинские политики будут активно использовать для самопиара.

Также политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" рассказал, чем должны заниматься депутаты вместо посещения мероприятий, не связанных с депутатскими функциями.