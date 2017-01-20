Соцсети: депутатов Рады инаугурация Трампа... языком слизала

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Недолго трудились народные избранники. В пятницу, 20 января, спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о закрытии пятой сессию восьмого созыва. И это при том, что после рождественских праздников депутаты отработали полный день всего то во вторник, 17 января. Теперь же нардепы ушли на "каникулы" до 7 февраля. Заявление спикера прозвучало в уже традиционно полупустом зале парламента после "Часа вопросов к правительству".

Несколько дней подряд работу Верховной Рады буквально парализовало отсутствие большого количества народных избранников. В четверг, 19 января, и утреннее, и вечернее заседания пришлось закрывать досрочно из —за пустых кресел в сессионном зале.

В украинском сегменте соцсетей опустевший парламент вызвал немало едких комментариев: "Сегодняшний кворум Верховная Рада собрала в Вашингтоне, в Давосе и в проруби". "Оказалось, что Украинцы не столь бедны, если судить по тем, кто желает в одном зале поужинать с Трампом. Внимательно следите за их аккаунтами. Входной билет на ужин 200000 долларов, а столик — 1 млн", — есть в соцсетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook