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    Парубий закрыл пятую сессию Верховной Рады VIII созыва

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    После объявления о закрытии пятой сессии Верховной Рады VIII созыва в сессионном зале парламента прозвучал Гимн Украины. Шестая сессия ВР восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года.
    Андрей Парубий
    Журнал "Вече"/Николай Белокопытов

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил в пятницу о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва.

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    Из персонального архива
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    После объявления о закрытии пятой сессии в сессионном зале парламента прозвучал Гимн Украины.

    Шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года, соответствующий календарный план работы парламента ранее поддержали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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    Согласно принятому постановлению, в ходе следующей сессии депутаты будут работать в пленарном режиме 12 недель. Еще 12 недель отводится для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и с избирателями. За это время депутаты планируют провести в Раде 12 "часов вопросов к правительству".

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