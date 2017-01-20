Парубий закрыл пятую сессию Верховной Рады VIII созыва

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил в пятницу о закрытии пятой сессии парламента VIII созыва.

После объявления о закрытии пятой сессии в сессионном зале парламента прозвучал Гимн Украины.

Шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года, соответствующий календарный план работы парламента ранее поддержали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно принятому постановлению, в ходе следующей сессии депутаты будут работать в пленарном режиме 12 недель. Еще 12 недель отводится для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и с избирателями. За это время депутаты планируют провести в Раде 12 "часов вопросов к правительству".