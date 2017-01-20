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    Парубий в Раде поздравил Гройсмана с днем рождения

    (обновлено: )37
    Во время открытия заседания парламента в пятницу председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с днем рождения.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время открытия заседания парламента в пятницу поздравил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с днем рождения.

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    "Коллеги, давайте мы вместе поздравим сегодня с днем рождения Владимира Борисовича Гройсмана", — обратился к депутатам спикер. На его слова некоторые народные избранники отреагировали аплодисментами.

    Также спикер парламента анонсировал традиционный для пятницы "Час вопросов" к правительству.

    С 11.00 до 11.30 запланировано оглашение депутатских запросов, а затем — выступления депутатов.  После этого должно состояться закрытие пятой сессии Верховной Рады VIII созыва. Открытие шестой сессии парламента должно состояться 7 февраля.

    Ранее пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук сообщил, что Гройсман собирается в короткий отпуск в конце недели. Отпуск связан с желанием Гройсмана отметить свой день рождения в семейном кругу. Владимир Гройсман родился 20 января 1978 года в Виннице.

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