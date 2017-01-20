Парубий в Раде поздравил Гройсмана с днем рождения

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время открытия заседания парламента в пятницу поздравил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с днем рождения.

"Коллеги, давайте мы вместе поздравим сегодня с днем рождения Владимира Борисовича Гройсмана", — обратился к депутатам спикер. На его слова некоторые народные избранники отреагировали аплодисментами.

Также спикер парламента анонсировал традиционный для пятницы "Час вопросов" к правительству.

С 11.00 до 11.30 запланировано оглашение депутатских запросов, а затем — выступления депутатов. После этого должно состояться закрытие пятой сессии Верховной Рады VIII созыва. Открытие шестой сессии парламента должно состояться 7 февраля.

Ранее пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук сообщил, что Гройсман собирается в короткий отпуск в конце недели. Отпуск связан с желанием Гройсмана отметить свой день рождения в семейном кругу. Владимир Гройсман родился 20 января 1978 года в Виннице.