Внутренняя угроза. Киев вновь в ожидании переворота

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Киев полон тревожных слухов. Люди, заявляющие о своей близости к "боевому крылу" радикалов, прозрачно намекают: скоро будут большие перемены. Один человек, некоторым образом причастный, по его словам, к деятельности полка "Азов", в частной беседе посоветовал покинуть Киев в конце февраля: "будет много крови". По его словам, все детали путча проработаны, и — "есть все адреса"…

Возможно, это лишь бравада. Возможно, это просто слухи. Но многие внимают с тревогой — кто знает, сколько вооруженных формирований находятся сейчас в Киеве и в окрестностях столицы? И зачем?

"Угроза обороноспособности"

И случайно ли именно сейчас разразился новый скандал в благородном семействе: лидер добровольческого корпуса "Азов", нардеп от "Народого фронта" Андрей Билецкий заявил, что руководство Нацгвардии несет угрозу обороноспособности Украины.

По словам политика, на руководящих должностях в Нацгвардии находятся "откровенные сепаратисты", а в самой структуре действует системная коррупция, и "эта система ворует каждую третью гривну".

Билецкий также заявил, что он собирается раскрыть эту "коррупционную составляющую" и обнародовать факты.

Руководство Нацгвардии после этого обратилось в военную прокуратуру и в СБУ с просьбой проверить заявление нардепа.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook сообщил, что проверит выдвинутые Билецким обвинения.

Отметим, что полк "Азов", который ранее возглавлял Билецкий, находится в структуре Нацгвардии. Осенью 2016 года было объявлено о создании на его основе (и на основе гражданского корпуса "Азов") политической партии "Национальный корпус".

В программе партии говорится, в частности, о том, что Украина должна обладать ядерным оружием. Кроме того, партия предлагает объявить Россию агрессором "на всех уровнях глобальной политики" и в одностороннем порядке денонсировать договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ и разорвать дипломатические отношения.

В одном из разделов программы есть характерный пункт: "Наказание становится необратимым, а суды — быстрыми". Партия выступает за ужесточение наказания за злоупотребления властью и коррупцию вплоть до смертной казни.

"Сепаратисты" из интернета

Пока факты о коррупции в Нацгвардии не обнародованы, но вот охота на "сепаратистов" идет полным ходом. Билецкий заявил, в частности, что руководство Нацгвардии пытается через бумажные процедуры "уничтожать добровольческие батальоны", что офицеры НГУ бывают на неконтролируемой территории, их не задерживают — "действует система договоренностей с врагом".

Вслед за Билецким о "сепаратистах" в рядах Нацгвардии заговорили другие политики. Так, нардеп Олег Петренко поддержал заявление лидера "Национального корпуса" и сообщил, что часть офицеров Нацгвардии "имеют симпатию к сепаратистам".

По его словам, "в интернете уже давно есть факты", которые это подтверждают.

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"Офицеры Нацгвардии также были в ДНР с визитами и пересекали линию разграничения, но их почему-то не задерживали. Был журнал, где они расписывались под инструкциями во время пребывания в ДНР", — сказал Петренко в эфире канала 112 Украина. Он также пообещал, что уже на этой неделе будет соответствующая реакция со стороны парламентариев.

Реакция пользователей сетей уже есть, но, возможно, не совсем та, которой ожидали радикалы.

"Почему бы такие действия Нацгвардии не поддержать? Возможно, что именно прямое общение народа и приведет к прекращению кровопролития. Обычные нормальные люди не хотят стрелять друг друга. Война нужна тем, кто на крови делает бизнес…", — такое мнение высказала читательница на сайте телеканала.

Так думают многие на Украине, но молчат — ведь их тоже могут обвинить в "симпатии к сепаратистам".

Аваков против Порошенко

Демарш Билецкого свидетельствуют об обострении "подковерной" борьбы в верхушке постмайданной украинской власти, считают эксперты.

Так, политолог Алексей Якубин, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина, отметил, что это новый виток борьбы между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым — "в том числе за влияние на Нацгвардию".

По словам эксперта, Аваков остается единственной фигурой, мешающей президенту окончательно сконцентрировать всю власть в своих руках.

"Аваков устами Билецкого показывает, что еще остались сферы, в которых он не собирается идти на компромисс. Аваков и дальше хочет контролировать эти сферы и тем более не готов отдавать их под протекторат Порошенко",— считает Якубин.

С этим согласен политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, предрекающий "масштабный и серьезный конфликт" между командой Порошенко и "Народным фронтом" во главе с Аваковым.

"Возможно, история с Билецким и Нацгвардией имеет отношение к надвигающейся схватке, которая, вероятно, состоится весной. Ведь снять Авакова без разрушения существующей конструкции властного картеля пока не могут", — сказал Золотарев, добавив, что этой будущей схватке предшествует информационная война, которую мы и наблюдаем.

"Азов" и глобалисты

По мнению Золотарева, за обвинениями Билецкого легко угадывается "призрак… досрочных выборов в Верховную Раду".

Но конфликт может быть разрешен и другими, далеко не столь цивилизованными методами, и вероятность этого достаточно высока, считает политолог Ростислав Ищенко. Он напомнил о состоявшемся в понедельник, 16 января, визите уходящего вице-президента США Джозефа Байдена в Киев: зачем бы ему за несколько дней до своего ухода лететь так далеко?

"Визит выглядит ненужным и нелепым, если забыть о том, что проигравшие выборы вместе с Клинтон глобалисты не сдались", — отметил Ищенко в статье, опубликованной в "Известиях". По мнению политолога, вполне возможна попытка помешать новому президенту США "торговать Украиной на переговорах с Россией": это можно делать лишь до тех пор, пока ситуация в Киеве управляема. А если нет?

Ищенко предостерегает: "сейчас круги, которые представляет уходящая администрация Обамы, жизненно заинтересованы в разрастании украинского кризиса для блокирования возможного американо-российского компромисса на этом направлении".

Конечно, все возможно в нынешней Украине, в том числе и очередной переворот. Но справятся ли с этим вооруженные радикалы, поддержат ли их ВСУ и, главное, захочет ли народ новой кровавой "революции" ради перераспределения между "героями нации" скудеющих ресурсов? Впрочем, мнением народным вряд ли теперь поинтересуются.