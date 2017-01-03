Парубий о перспективах безвизового режима с ЕС

Европейский парламент должен в ближайшие месяцы принять окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"В ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка: когда он появится на повестке дня, у нас будет большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций, и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки дня, он отложен", – сообщил спикер в интервью "5 каналу", которое транслировалось в понедельник, 2 января.

Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Украинские власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца этого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

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Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.