Парубий предложил повысить зарплату депутата на 15 минимумов

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Голова Верховной Рады Андрей Парубий предложил повысить заработную плату народных депутатов не на 20 прожиточных минимумов, как предполагалось, а только на 15.

"Я соглашаюсь с некоторыми народными депутатами, предусмотрено повышение заработных плат является чрезмерным", — заявил Парубий.

Он внес предложение, чтобы зарплата народных депутатов была повышена не на 20 прожиточных минимумов, а на 15. Другие средства, предусмотренные сметой на выплаты нардепам, Парубий предложил выделить помощникам депутатов.

Однако, народные депутаты отклонили все предложения головы Верховной Рады и не смогли принят проект постановления.