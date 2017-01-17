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    Парубий предложил повысить зарплату депутата на 15 минимумов

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    Парубий выступил за то, чтобы зарплата народных депутатов была повышена не на 20 прожиточных минимумов, а на 15. Другие средства, предусмотренные сметой на выплаты нардепам, Парубий предложил выделить помощникам.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Голова Верховной Рады Андрей Парубий предложил повысить заработную плату народных депутатов не на 20 прожиточных минимумов, как предполагалось, а только на 15.

    "Я соглашаюсь с некоторыми народными депутатами, предусмотрено повышение заработных плат является чрезмерным", — заявил Парубий.

    Он внес предложение, чтобы зарплата народных депутатов была повышена не на 20 прожиточных минимумов, а на 15. Другие средства, предусмотренные сметой на выплаты нардепам, Парубий предложил выделить помощникам депутатов.

    Однако, народные депутаты отклонили все предложения головы Верховной Рады и не смогли принят проект постановления.

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