Парубий заявил о существовании плана дестабилизации работы Рады

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий сообщил о существовании плана по дестабилизации работы Верховной Рады, сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Уходящий год был чрезвычайно тяжелым годом для нашего государства, как и последние годы", — сказал Парубий.

Он отметил, что есть "сценарий дестабилизировать работу украинского парламента, потому что, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начинаться в парламенте".

"И в этом году мы испытывали атаки на украинский парламент", — подчеркнул Парубий.

Также Парубий уточнил, что следует продемонстрировать, что Верховная Рада работает и проводит глобальные реформы во многих важных сферах жизни.

Ранее суд обязал спикера Верховной Рады Андрея Парубия извиниться перед лидером общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктором Медведчуком за обвинения в причастности к событиям в Донбассе.