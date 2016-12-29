Политика
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Парубий заявил о существовании плана дестабилизации работы Рады

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Андрей Парубий отметил, что есть "сценарий дестабилизировать работу украинского парламента, потому что, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начинаться в парламенте".
Андрей Парубий. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий сообщил о существовании плана по дестабилизации работы Верховной Рады, сообщает пресс-служба законодательного органа.

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"Уходящий год был чрезвычайно тяжелым годом для нашего государства, как и последние годы", — сказал Парубий.

Он отметил, что есть "сценарий дестабилизировать работу украинского парламента, потому что, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начинаться в парламенте".

"И в этом году мы испытывали атаки на украинский парламент", — подчеркнул Парубий.

Также Парубий уточнил, что следует продемонстрировать, что Верховная Рада работает и проводит глобальные реформы во многих важных сферах жизни.

Ранее суд обязал спикера Верховной Рады Андрея Парубия извиниться перед лидером общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктором Медведчуком за обвинения в причастности к событиям в Донбассе.

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