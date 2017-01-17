наверх
17.01.201716:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Новая сессия Верховной Рады начнет работу 7 февраля

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (156)

    (обновлено: )26
    Согласно принятому постановлению, в ходе следующей сессии депутаты будут работать в пленарном режиме 12 недель. Еще 12 недель отводится для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и с избирателями.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года, соответствующий календарный план работы парламента во вторник поддержали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Верховная Рада
    @poroshenko
    Доколе? Верховная Рада, итоги года

    Пятая сессия Верховной Рады закроется 20 января.

    Согласно принятому постановлению, в ходе следующей сессии депутаты будут работать в пленарном режиме 12 недель. Еще 12 недель отводится для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и с избирателями. За это время депутаты планируют провести в Раде 12 "часов вопросов к правительству".

    В то же время депутаты во вторник не смогли утвердить смету Верховной Рады на 2017 год, которая среди прочего предполагала увеличение почти в два раза зарплат депутатов и их помощников. Депутаты не смогли принять решение, так как не пришли к согласию по механизму определения начисления зарплаты. Многие парламентарии считают несвоевременным повышение заработной платы для народных избранников. В связи с этим было принято решение отправить документ на доработку.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Полиция. Архивное фото
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину