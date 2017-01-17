Новая сессия Верховной Рады начнет работу 7 февраля

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Шестая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года, соответствующий календарный план работы парламента во вторник поддержали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Пятая сессия Верховной Рады закроется 20 января.

Согласно принятому постановлению, в ходе следующей сессии депутаты будут работать в пленарном режиме 12 недель. Еще 12 недель отводится для работы в комитетах, комиссиях, фракциях и с избирателями. За это время депутаты планируют провести в Раде 12 "часов вопросов к правительству".

В то же время депутаты во вторник не смогли утвердить смету Верховной Рады на 2017 год, которая среди прочего предполагала увеличение почти в два раза зарплат депутатов и их помощников. Депутаты не смогли принять решение, так как не пришли к согласию по механизму определения начисления зарплаты. Многие парламентарии считают несвоевременным повышение заработной платы для народных избранников. В связи с этим было принято решение отправить документ на доработку.