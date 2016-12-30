Парубий: весной не будет досрочных выборов в Раду

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркнул, что весной не будет досрочных парламентских выборов, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, что весной 2017 года не будет никаких досрочных выборов, спикер сказал: "Конечно. Вообще, считаю, что тема досрочных выборов – это внешняя тема. Так, например, было в Молдове. Когда государство дестабилизировали изнутри, потом сменили власть, а теперь есть попытки изменить внешний вектор страны. Но, подчеркиваю, любые попытки дестабилизировать украинский парламент будут полностью провалены", – заявил Парубий.

Кроме того, он отметил, что "если бы у меня спросили, какое самое главное достижение парламента в этом году, я бы сказал – стабилизация работы Верховной Рады".

"Вспомните, весной были попытки расшатать парламент. Поднимались темы досрочных выборов. Говорили, что если не осенью, то весной они точно состоятся. Подчеркиваю, эта тема на сегодняшний день закрыта", – сказал председатель ВР.

Как сообщалось ранее, по данным опроса, семь партий прошли бы в Верховную Раду, преодолев 5-процентный проходной барьер, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время.