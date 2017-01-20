наверх
20.01.201706:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Заседание Верховной Рады: вопросы к Кабмину и закрытие пятой сессии

    (обновлено: )12
    Согласно повестке дня заседания Верховной Рады 20 января, после "часа вопросов к правительству" запланировано объявление депутатских запросов.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В пятницу состоится заседание Верховной Рады, на котором состоится торжественное закрытие пятой сессии восьмого созыва. 

    Флаг Украины на здании в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предел некомпетентности. Как Украина потеряла геополитических друзей и $3,7 млрд

    Традиционно по пятницам в парламенте проходит "час вопросов к правительству". Согласно повестке дня заседания, после общения нардепов с членами Кабмина запланировано объявление депутатских запросов. 

    Смотрите также: Нардепы в Раде с любопытством рассматривают бутылку водки из ДНР

    Также в повестке указано, что после рассмотрения вопросов в разделе "Разное" состоится закрытие пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва. 

    Как сообщалось, на заседании 19 января Верховная Рада одобрила допуск иностранных войск в Украину для участия в учениях. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Инаугурация президентов США
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения