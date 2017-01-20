Заседание Верховной Рады: вопросы к Кабмину и закрытие пятой сессии

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В пятницу состоится заседание Верховной Рады, на котором состоится торжественное закрытие пятой сессии восьмого созыва.

Традиционно по пятницам в парламенте проходит "час вопросов к правительству". Согласно повестке дня заседания, после общения нардепов с членами Кабмина запланировано объявление депутатских запросов.

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Также в повестке указано, что после рассмотрения вопросов в разделе "Разное" состоится закрытие пятой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

Как сообщалось, на заседании 19 января Верховная Рада одобрила допуск иностранных войск в Украину для участия в учениях.